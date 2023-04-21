ABD Sudan'daki vatandaşlarının tahliye beklememesini istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sudan'daki ABD'lileri ülkede kötüye giden durumla ilgili geçen yıldan beri uyardıklarını aktaran Jean-Pierre, ABD vatandaşlarının tahliyesinin gündemde olmadığını bildirdi.

Jean-Pierre, yurt dışında yaşayan Amerikalıları tahliye etmenin standart prosedürleri olmadığını ifade etti.

Patel de Sudan'daki kendi başlarına alacakları önlemler hakkında çok sayıda ABD'li ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Patel, "Amerikalıların şu anda ABD hükûmetinin koordineli tahliyesine dair hiçbir beklentisi olmamalı" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını açıklamıştı. (AA)