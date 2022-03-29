ABD Stinger ve Javelin füze üretimini hızlandırmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Stinger uçaksavar füzesi ve Javelin tanksavar füzesi üretimini hızlandırmayı planladığı belirtildi.

CNN'in aktardığına göre, savunma yetkililer, Ukrayna'ya füze gönderilmesinin ardından stokta füze kalmaması nedeniyle bakanlığın üretimi hızlandırma niyetinde olduğunu açıkladı.

Ukrayna, ABD'den günlük 500 Javelin ve 500 Stinger füze yardımı talep etmişti.

Resmi verilere göre, Rusya saldırısının başlamasının ardından Ukrayna, 7 Mart'a kadar ABD ve NATO üyesi ülkelerden 17 bin tanksavar füzesi ve 2 bin uçaksavar füzesi aldı.

Beyaz Saray, 16 Mart'ta yaptığı duyuruda, Ukrayna için 800 ek Stinger ve 2 bin ek Javelin içeren 800 milyon dolarlık yardım paketi açıklamıştı.

Pentagon sözcüsü Jessica Maxwell, durdurulan Stinger üretiminin dış siparişler nedeniyle yeniden başladığını ve üretimin hızlandırılması için Raytheon şirketiyle görüşmelerin planlandığını ifade etti. Lockheed Martin tarafından üretilen Javelin için de üretim hızlandırma ihtimalinin ele alınacağı kaydedildi.