ABD Solomon Adaları'nın gemilerinin girişine izin vermediğini iddia etti

ABD'nin Avustralya Büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, Solomon Adaları hükümetinin limanlara giriş yapan ABD donanması gemilerine moratoryum uygulayacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Solomon Adaları'nın moratoryum kararının, ABD sahil güvenlik gemisi 'Oliver Henry'nin Solomon Adaları yetkililerinin yakıt ikmali ve tedarik talebine yanıt vermemesi üzerine ortaya çıktığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, ABD'nin Canberra Büyükelçiliği açıklamasında, "29 Ağustos'ta ABD, Solomon Adaları hükümetinden, tüm liman ziyaretlerinde yapaılacak bir moratoryum hakkında protokol prosedürlerinde güncellemeler içeren resmi bir bildirim aldı" denildi.

Solomon ABD'yi yalanladı

Solomon Adaları Başbakanlığı Sözcüsü moratoryum haberlerini yalanlayarak, Başbakan Manasseh Sogavare'nin konuyla ilgili açıklama yapacağını açıkladı.

Geçen hafta, ABD sahil güvenlik gemisi Oliver Henry, Solomon'un başkenti Honiara'da yakıt ikmali yapmak için giriş alamamıştı. ABD'nin gemisi Güney Pasifik'te yasadışı balıkçılık faaliyetleri dolayısıyla devriye geziyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Oliver Henry için diplomatik izin alınamaması üzücü" yorumunu yaptı.

Bu gelişmelere rağmen ABD'nin hastane gemisi Mercy'nin adaya girişinin onaylandığı bildirildi. Ancak ABD Büyükelçiliği, sağlık gemisinin ülkeye girişinin moratoryum kararından önce gerçekleştiğini açıkladı.

Çin'le anlaşma ABD'ye bakışı değiştirdi

Solomon Adaları bu yılın başlarında Çin ile güvenlik anlaşması imzalamasının ardından, ABD ve bölgedeki ABD müttefikleriyle gergin bir ilişki içinde.

Solomon'daki gelişmelerin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, "Çinlilerin Hint-Pasifik'teki ulusları emirlerini yerine getirmeleri ve bencil ulusal güvenlik çıkarlarına inandıkları şeye hizmet etmeleri için zorbalığa ve zorlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in daha geniş çıkarlarından ziyade bu durumun yaşanması üzücü" yorumunu yaptı.

Çin ile Solomon Adaları arasında Nisan ayında imzalanan güvenlik anlaşması ABD ve müttefiklerini rahatsız etmişti. Anlaşmanın Çin'in savaş gemilerinin ülkedeki limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı ileri sürülmüştü. Çin iki ülke arasındaki anlaşmanın "üçüncü tarafları hedef almadığını" duyurmuştu.