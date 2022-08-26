ABD gemisi Solomon Adaları'na demirleyemedi

Solomon Adaları hükümetinin ABD'ye ait bir sahil güvenlik gemisinin başkent Honiara'daki limana giriş talebine yanıt vermediği, bunun üzerine geminin rotasını Papua Yeni Gine'ye çevirdiği belirtildi.

Nisan ayında Çin ile güvenlik anlaşması imzalayan Solomon Adaları'nın ABD ve müttefikleriyle gergin bir ilişkisi var.

Reuters'ın haberine göre 17 Pasifik adasının oluşturduğu Pasifik Adaları Forumu'nun balıkçılık ajansı, bölgede Avustralya, ABD, Yeni Zelanda ve Fransa'nın desteğiyle "yasadışı balıkçılığa karşı" yıllık devriye operasyonları düzenliyor.

Hawaii'deki ABD Sahil Güvenliği'nden halkla ilişkiler yetkilisi Kristin Kam, operasyona katılan The Oliver Henry adlı geminin rutin duraklarından biri olan Solomon Adaları'na giremediğini söyledi.

Kam "Solomon Adaları hükümeti ABD hükümetinin geminin Honiara'da yakıt ve erzak ikmali için diplomatik izin talebine yanıt vermedi" dedi.

Kam açıklamasında "ABD Dışişleri Bakanlığı Solomon Adaları hükümeti ile temas halinde ve gelecekte tüm izinlerin ABD gemilerine sağlanmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Reuters konuya ilişkin Solomon Adaları hükümetinin henüz bir yorum yapmadığını yazdı.

Çin ile Solomon Adaları arasında Nisan ayında imzalanan güvenlik anlaşması ABD ve müttefiklerini rahatsız etmişti. Anlaşmanın Çin'in savaş gemilerinin ülkedeki limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı ileri sürülmüştü. Çin iki ülke arasındaki anlaşmanın "üçüncü tarafları hedef almadığını" duyurmuştu.