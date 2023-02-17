ABD Senatosu'nda 'casus balon' nedeniyle Çin'i kınama tasarısı onaylandı

ABD Kongresinin üst kanadı Senato'da milletvekilleri, "Çin Komünist Partisinin, ABD toprakları üzerinde yüksek irtifa balonu kullanarak ABD egemenliğini küstahça ihlal etmesinin kınanması" ve "Senato'nun, Çin Komünist Partisinin uluslararası hukuku ihlal ederek ABD'ye bir gözetleme balonu göndermek suretiyle istihbarat faaliyetinde bulunmasının kabul edilemez olduğu ve kınanması gerektiği yönündeki kararı" başlıklı karar tasarılarını oyladı.

AA'da yer alan habere göre, iki karar tasarısı da Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edildi.

"ABD'nin hava sahasının Çin başta olmak üzere yabancı ve düşman devlet aktörlerinden korunmasının ülke politikası" olduğuna işaret edilen karar tasarılarında, Çin'in, ABD vatandaşları, toprakları ve varlıkları üzerindeki istihbarat faaliyetlerine yönelik tüm girişimleri konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a, Amerikan halkı ve Kongre'ye karşı "şeffaf olması" çağrısı yapıldı.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde de "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'in kınandığı benzer bir karar tasarısı 9 Şubat'ta oybirliğiyle kabul edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Tasarıların onaylanmasının ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, tasarının temel gerçekleri yok saydığını ve "siyasi manipülasyon ve fesatlık" içerdiğini söyledi.

Wang, "Çin, gerçeklere, uluslararası hukukun ruhuna ve uluslararası ilişkiler yönetiminin temel normlarına saygı duyulması, Çini suçlamayı derhal bırakması ve gerilimi artıracak eylemlerin durdurulması yönünde ABD Kongresi'ne çağrı yapmaktadır" dedi.

Biden: Hava sahalarında düşürülen cisimlerin Çin'e ait olduğuna dair bulgu yok

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta vurulan Çin "casus balonu" ve ardından ABD hava sahasında tespit edilen ve düşürülen üç uçan cisim hakkında basın açıklaması yaptı.

Son bir haftada düşürülen cisimlerin henüz tam olarak ne olduğunu bilmediklerini belirten Biden, "Ancak şu anda bu cisimlerin Çin'in casus balon programıyla ilgili olduklarını veya başka bir ülkeye ait gözetleme aracı olduklarını gösteren bulgu yok" dedi.

Biden, istihbarat ekiplerinin, bu üç nesnenin büyük olasılıkla hava durumunu inceleyen veya bilimsel araştırmalar yürüten özel şirketler ya da araştırma kurumlarına ait olduğunu değerlendirdiklerini aktardı.

Yönetime geldiğinde istihbarat ekibine tanımlanamayan hava nesneleri hakkında daha geniş bir çalışma yürütmeleri talimatı verdiğini vurgulayan Biden, "Gökyüzündeki nesnelerin sayısında ani bir artış olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok" diye konuştu. Biden, son zamanlarda daha çok bu tarz cisimlerin tespit edilmesinin nedeninin radar ayarlarında yapılan değişiklikler olduğunu kaydetti.

Hava sahası ile ilgili yeni düzenlemeler

Biden, bu konudaki politikalarıyla ilgili Kongre'yi bilgilendireceğini belirterek, hava sahasındaki nesnelerle güvenli ve etkili bir şekilde başa çıkabilmek için bazı düzenlemeler yapacaklarını bildirdi.

Bu kapsamda, uzaydaki insansız hava araçlarıyla ilgili envanterlerin geliştirilmesi ve güncellenmesi, hava sahasındaki nesnelerin tespiti için gerekli kapasitenin geliştirilmesi, bu konudaki kural ve düzenlemelerin güncellenmesi gibi adımlar atacaklarını dile getiren Biden, ayrıca Dışişleri Bakanlığının "büyük ölçüde kuralları belirlenmemiş uzay" ile ilgili küresel normların inşa edilmesi için çalışacağını aktardı.

'Şi ile görüşmeyi umuyorum'

Biden, Çin ile çatışma değil, rekabet peşinde olduklarını ifade ederek, "Yeni bir Soğuk Savaş niyetinde değiliz. Ancak özür dilemiyorum. Rekabet edeceğiz ve bu rekabeti, çatışmaya dönüşmemesi için sorumlu bir şekilde yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi umduğunu söyleyen Biden, söz konusu balonu düşürerek, "egemenliklerinin ihlalinin kabul edilemez olduğu" yönünde açık bir mesaj verdiklerinin altını çizdi.

Bir gazetecinin, "Ailenizin Çin'deki iş ilişkileri, Çin'le başa çıkma yeteneğinizi tehlikeye mi atıyor?" sorusuna ise Biden "Yok artık!" şeklinde yanıt verdi.