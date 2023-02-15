ABD: Düşürülen cisimlerin Çin'e ait olduğuna dair bilgi yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD hava sahasında tespit edilen ve düşürülen üç uçan cismin, Çin veya başka bir ülkenin istihbarat faaliyetlerine dahil olduğuna ilişkin bir işaret bulunmadığını söyledi.

Çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, bu cisimlerin ticari veya tehlike içermeyen bir faaliyet için havada olduklarına dair kanıları bulunduğunu dile getirdi.

Kesin bir şey söylemek için kalıntılardan elde edilecek bulguların önem taşıdığına değinen Kirby, enkaz çıkarma faaliyetlerinin ise coğrafi ve hava şartlarından dolayı oldukça zorlu geçtiğini aktardı. Kirby, halihazırda ise ABD hava sahasında herhangi bir cismin takip edilmediğini söyledi.