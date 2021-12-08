ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a füze ve silah satışını önleyecek tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, gelişmiş havadan havaya güdümlü füze sistemlerinin ve diğer ağır silahların Suudi Arabistan'a satışının engellenmesini öngören tasarıyı reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yakın zaman önce onay verdiği uçaklar için füze fırlatma rayları ve füze mühimmatının satışına yönelik yeni bir adım attığı bildirildi.

ABD Senatosu, füze sistemleri ve bazı ağır silahların Suudi Arabistan’a satışının önlenmesini öngören yasayı geri çevirdi.

BBC News’te yer verilen habere göre, Salı günü gerçekleşen oylamada Cumhuriyetçi Senatörler Rand Paul ve Mike Lee'nin, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın desteğiyle sunduğu yasa tasarısının 67'ye karşı 30 oyla reddedildiği öğrenildi.

Son yıllardaki iddialara göre, Yemen’de devam eden iç savaşta aldığı pozisyon nedeniyle eleştirilen Suudi hükümeti, azımsanmayacak sayıda ABD'li Senatör ve yetkili tarafından 'ABD’nin Orta Doğu'daki çıkarları' açısından önemli bir ‘müttefik’ olarak kabul görüyor.

Konuya dair bir konuşma yapan ve tasarıyı destekleyenler arasında bulunan Sanders, “Suudi Arabistan'a daha fazla füze vermek bu çatışmayı büyütmekten ve halihazırda büyüyen yangına daha fazla benzin dökmekten başka bir işe yaramaz” ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan hükümetinden ‘sivilleri vurmama sözü’ alınmadan askeri ihracat yapılmasına karşı çıkıldığı da öğrenildi.

Öte yandan, satışın yapılmasından yana olan senatörlerin, Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a bazı büyük çaplı taarruz silahlarının satışını yasakladığını hatırlattığı belirtildi.