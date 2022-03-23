ABD savunma yetkilisi: Ukrayna Herson'u geri almak için savaşıyor

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Ukrayna güçlerinin Rusya kontrolü altına giren Herson kentini geri almak için savaştığını ve Rus güçlerini Mykolaiv'in kuzeydoğusundan iterek onları şehrin güneyinde yeniden konumlandırmaya zorladığını söyledi.

Yetkili, ABD'nin bu hareketlerin Ukraynalılar tarafından "daha büyük bir operasyonel planın" parçası olup olmadığını söyleyemeyeceği dile getirdi.

CNN International'da yer alan habere göre ise Rus kuvvetleri Kiev'in kuzeyinde gerilemeler yaşıyor.

Öte yandan Ukrayna'da çatışmaların merkezinde hâlâ Mariupol bulunuyor. Kent Rus güçleri tarafından kuşatılırken, neo-nazilerin yığınak yaptığı bölgede çatışmalar sürüyor.