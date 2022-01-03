ABD Savunma Bakanı Covid-19'a yakalandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19'a yakalandığını, hastalığın "hafif" belirtilerini gösterdiğini açıkladı.

Pentagon şefi yaptığı açıklamada 5 gün boyunca evinde karantinada kalacağını duyurdu.

Covid-19'a karşı tam aşılı olduğunu ve takviye dozunu da yaptırmış olduğunu belirten Austin bunun hastalığı daha hafif geçirmesini sağladığını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ile son temasının 21 Aralık'ta olduğunu açıklayan Austin o gün yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını kaydetti. Austin hastalığın semptomlarının bu tarihten bir haftadan daha uzun süre sonra başladığını bildirdi.

Pentagon şefi hastalığı süresince yetkilerini devretmeyeceğini ve toplantılara "mümkün olduğunca" çevrimiçi olarak katılacağını duyurdu.