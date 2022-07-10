ABD savaş uçağı 'rüzgar nedeniyle' uçak gemisinden denize düştü

ABD Donanması, Akdeniz’de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin güvertesindeki F-18 Super Hornet tipi savaş uçağının beklenmedik ağır hava koşulları nedeniyle denize düştüğünü duyurdu.

ABD Donanması'nın açıklamasına göre olay 8 Temmuz Cuma günü denizde ikmal yapılırken meydana geldi.

Olayda bir denizcinin yaralandığı, denizcinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Düşen uçağın denizden çıkarıldığı açıklanırken, uçak gemisinin ve F-18 savaş uçağının tam kapasiteyle göreve devam edecek durumda olduğu, olayın ayrıntılarına ve nedenine ilişkin incelemenin devam ettiği ifade edildi.