ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'na girdi: Çin'den 'takip ediyoruz' açıklaması

ABD donanması, USS Milius adlı destroyer geminin 'seyrüsefer serbestisi' kapsamında Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, "USS Milius gemisi, Tayvan Boğazı'nda rutin bir geçiş gerçekleştirdi. Bu sularda uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer ve uçuş serbestisi bulunuyor" denildi.

Olayın ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, 'yüksek alarm' durumuna geçilerek ABD gemisinin takibe alındığı belirtildi.

Çin, birkaç gün önce Tayvan etrafında askeri tatbikat gerçekleştirmişti.