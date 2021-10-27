Kongre Polisi, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nda bomba tehditini araştırıyor.
ABD Polisi "belirli bir tehdit" aldığını, binayı aradığını duyurdu.
Potansiyel tehdit nedeniyle polis, Kongre arazisi etrafındaki yolları kapattı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ABD Sağlık Bakanlığı'nda bomba alarmı
ABD Sağlık Bakanlığı'nda polis bomba arıyor.
Dış Haberler
Kongre Polisi, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nda bomba tehditini araştırıyor.
ABD Polisi "belirli bir tehdit" aldığını, binayı aradığını duyurdu.
Potansiyel tehdit nedeniyle polis, Kongre arazisi etrafındaki yolları kapattı.