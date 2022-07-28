ABD Rusya'ya esir takası teklif etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada, Rusya'da hapse atılan basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li casus Paul Whelan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için Rusya'ya "önemli bir teklif" yaptığını söyledi.

CNN'nin haberine göre, ABD Rusya'ya mahkum takası teklifinde bulundu. Haberde Rus silah tüccarı Viktor Bout'a karşılık iki ABD'linin takas edilmesinin teklif edildiği belirtildi.

Blinken verdiği demeçte, "Önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmeyi bekliyorum. Bizim için en öncelikli mesele, ABD vatandaşları Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılmasını sağlamak. Hükümetlerimiz bu teklifle ilgili olarak defalarca ve doğrudan iletişim kurdular. Lavrov'la görüşmede de bu konuyu gündeme getireceğim" dedi.

Griner ve Whelan

ABD'li basketbolcu Brittney Griner uyuşturucu suçlamasıyla Şubat ayından bu yana Rusya'da tutuklu bulunuyor. Eski bir ABD denizci olan Whelan, Rusya'da 2020 yılında mahkeme tarafından casusluk suçlamasıyla hüküm giydi ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Savaş Tanrısı'

Viktor Bout, 2008 yılında Tayland'da tutuklandı ve iki yıl sonra ABD'ye iade edildi.

Terör gruplarının silahlandırmaktan ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmaktan suçlu bulunan Bout, 2012'de federal mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanıp mahkûm edilmesinden önce Bout'un hayatı 2005'de vizyona giren Hollywood yapımı "Savaş Tanrısı (Lord of War)" filmine ilham vermişti.

Teklif üzerinde aylardır çalışılıyor

Biden yönetiminin iki ABD'linin serbest bırakılmasını sağlamak için birkaç aydır çalıştığı ve Biden'ın mahkum takas teklifini desteklediği iddia edildi.

CNN'nin görüştüğü ABD hükümet yetkilisi, teklifin Haziran ayında Moskova'ya yapıldığını belirterek, "Ruslarla yaptığımız görüşmelere dayanarak başarılı olabileceğine inandığımız önemli bir teklifi ilettik" dedi.

Adalet Bakanlığı ikna edildi

Haberde ABD Adalet Bakanlığı'nın olası mahkum takasına uzun zamandır karşı çıktığı ancak Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın baskıları sonucu "sonunda" teklifi kabul ettiği belirtildi.