ABD Dışişleri Bakanı Blinken Lavrov'la görüşeceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Blinken bugün yaptığı açıklamada, WNBA'da ve Rusya'da oynayan basketbolcu Brittney Griner ile Rusya'daki diğer ABD'lilerin tutuklanmasının yanı sıra Ukrayna tahılı anlaşmasının da gündeme geleceğini belirtti. Blinken Lavrov'la "önümüzdeki günlerde" görüşeceğini söyledi.

Blinken'ın yaptığı açıklamada, "Ukrayna hakkında bir müzakere olmayacağı" belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının bu yana ikili arasında ilk görüşme olacak.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Lavrov'u, ABD ve uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakını kabul etmeyeceği konusunda uyaracağını sözlerine ekledi.