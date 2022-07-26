ABD'nin Karadeniz tatbikatı iptal edildi

ABD donanmasının Karadeniz'de gerçekleştirilmesi planlanan "Sea Breeze" adlı tatbikatının iptal edildiği bildirildi.

Newsweek'te yer alan habere göre, üst düzey bir ABD yetkilisi, "Rusya'nın devam eden Ukrayna işgali" gerekçesiyle bu yaz Karadeniz'de düzenlenmesi için hazırlık yapılan "Sea Breeze" tatbikatının iptal edildiğini açıkladı.

Geçen yıl, ABD donanmasının 6. Filo komutanlarından Daniel Marzluff, "Rusya'nın saldırganlığını caydırmak" ve "Ukrayna'yı desteklemek" iddialarıyla bu tür tatbikatların yapılması gerektiğini savunmuştu.