ABD Rusya'nın BM'deki diplomatlarını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin, Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu. Rus diplomatların, 7 Mart’a kadar ABD’yi terk etmesi gerektiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Nebenzya, “BM Daimi Temsilciliği’ndeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, ABD’nin BM Anlaşması ve kabul eden tarafla yapılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygısızlığı” diye konuştu.

‘Operasyon kaçınılmaz bir adımdı’

Nebenzya, “Ukrayna’nın kurumları ve ordusu cumhuriyetleri doğrudan tehdit etmedikçe Donbass'ta bir askeri operasyon planlamadığımızı defalarca açıkladığımızı hepiniz biliyorsunuz. Tam olarak bu oldu, elimizde askeri bir operasyonun planlandığına dair güvenilir bilgi vardı. Bu şartlar altında (operasyon) kaçınılmaz bir adımdı” ifadelerini kullandı.

'Zelenskiy radikallere direnemediğini gösterdi'

Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in "zayıf olduğunu ve iktidardaki radikallere direnme gücünde olmadığını gösterdiğini" belirtti.

Nebenzya, bugünkü basın toplantısında, “Ukrayna’da gerçek iktidar radikallerin ve Nazilerin elinde. Onlar da kendi gündemine sahip. Başkan Zelenskiy de zayıf olduğunu ve günümüz Ukrayna’da ana siyasi güç olan radikallere direnmek için siyasi iradeye ve güce sahip olmadığını gösterdi” ifadesini kullandı.

Nebenzya, “Ukraynalı yetkililerden Nazilerden ve militarizmden arındırılmaya hazır olduklarına dair bir anlayış görür görmez, bu operasyonun sona ermesine yönelik bir adım olacak” diye konuştu.