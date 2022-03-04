ABD Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planlıyor

ABD'de Joe Biden hükümetinin ve Kongre'nin, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayıcı veya kısıtlayıcı kararları değerlendirdikleri açıklandı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Kongresi Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmek için petrol ithalatını da yasaklama kararı almak isterken, Biden hükümeti konunun içeriğini tartışmaya devam ediyor. Beyaz Saray yetkilileri ile görüşen Bloomberg, kararın daha kesin olmadığını açıkladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Rus petrolü, geçen yıl ABD'ye gelen tüm ham petrol sevkiyatlarının yalnızca yüzde 3'ünü oluşturuyordu. Beyaz Saray'ın değerlendirdiği petrol yasağının sonuçları arasında, hareketin gerçekten Rusya ekonomisine zarar verip vermeyeceği veya ham petrolün diğer pazarlara gidip ABD benzin fiyatlarını artırıp artırmadığı yer alıyor.