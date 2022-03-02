ABD, Rusya ve Belarus'a karşı yeni kısıtlamalar getiriyor

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak" Rusya ve Belarus'a karşı yeni kısıtlamalar getirdiği belirtildi.

Rusya Ukrayna'ya dönük saldırısı nedeniyle hedef alınırken Belarus'a ise "Rusya'ya desteği" nedeniyle yaptırımlar getirildi.

Belarus'a getirilen yaptırımlar teknolojik mal ithalatını durdurması için kapsamlı kısıtlamaları içeriyor.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre yaptırımlar 22 Rus savunma kuruluşunu da kapsayacak. Beyaz Saray, "Rusya ordusu için savaş uçakları, piyade savaş araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları üreten firmalar da dahil olmak üzere toplam 22 Rus savunma kuruluşu belirlenecek" açıklamasında bulundu.

Bu kapsamda Rusya'da petrol ve gaz üreten ekipmanlar için ihracat kontrolü uygulanacak. Açıklamada, "Petrol ve gaz çıkarma ekipmanı üzerindeki ihracat kontrolleri yoluyla, Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın rafinaj kapasitesini uzun vadede destekleyecek teknoloji ihracatına kısıtlamalar getirecek" denildi.

Beyaz Saray, ABD'nin ayrıca Rusya ve Belarus ordusunu destekleyen kuruluşları hedef alacağını ve Rus uçaklarının ABD hava sahasına girmesini ve kullanmasını yasaklayacağını söyledi.