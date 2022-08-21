ABD: Rusya Türkiye üzerinden yaptırımları aşmaya çalışıyor

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusların ve Rus kurumlarının, Ukrayna savaşından ötürü Batı’nın uyguladığı yaptırımları Türkiye üzerinden aşmaya çalıştıklarını iletti.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikilinin telefon görüşmesinde Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasına yönelik devam eden çabaların da ele alındığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Elitaş'ın, Ukrayna ve Rusya ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilere sahip olunduğu aktarılarak, devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda ise Türkiye'nin konumunun değişmediğini ancak herhangi bir kurum veya kişi tarafından yaptırımların delinmesine de izin verilmeyeceğini teyit ettiği kaydedildi.