ABD 'Rus işgali' iddiasında ısrarcı: 'Kan stokluyorlar'

ABD ve NATO Rusya'nın Ukrayna'ya işgal edeceğine yönelik iddiaları hız kesmezken, Rusya Donbass bölgesinde provokasyonların gerçekleşmeye başladığını duyurmuştu.

Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" iddiasını yineledi. "Rusya'nın kısa süre içinde Ukrayna'ya tam ölçekli bir işgal başlatmak için her şeye sahip olduğunu" söyleyen Stoltenberg, "Çok az uyarı süresiyle veya hiç uyarı süresi olmadan tam teşekküllü bir Ukrayna işgali başlatmak için yeterli birlikleri, yeterli yetenekleri var. Durumu bu kadar tehlikeli yapan da bu" diye ekledi.

Austin: Kan stokluyorlar

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeki iddiasına dayanak olarak Rus ordusunun kan stoku yapmasını gösterdi. Austin ABD'nin bazı Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırına yaklaştıklarını ve kan stoku yaptıklarını gözlemlediklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı Moskova'nın birliklerin bölgeden çekilmeye başladığı açıklamalarına karşın bölgede Rusya'nın daha fazla muharip hava aracının uçtuğunu ileri sürdü. Reuters'ın aktardığına göre Austin "Ben de çok uzun olmayan bir zaman öncesinde askerdim ve bu türden şeylerin herhangi bir sebep olmadan yapılmayacağını bilirim. Kesinlikle toparlanıp evinize dönüyorsanız bunları yapmazsınız" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Ukrayna'daki bombardıman haberlerini ise "sıkıntı verici" olarak niteledi.

ABD Bulgaristan'a ek birlik gönderiyor

Öte yandan Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD'nin bazı birliklerini tatbikatlar için Bulgaristan'a kaydıracağı bildirildi.