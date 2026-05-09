ABD Pasifik’te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

ABD ordusu, Doğu Pasifik Okyanusu’nda bir tekneye düzenlediği son saldırıda 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı’nın cuma günü yaptığı açıklamada, teknenin “belirlenmiş terör örgütleri” tarafından işletildiği öne sürüldü. Komutanlık, teknenin “bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğini” ve “uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu yürüttüğünün istihbaratla doğrulandığını” savundu. Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt paylaşılmadı.

SOUTHCOM’un açıklamasıyla birlikte yayımlanan videoda, hareket halindeki bir teknenin füzeyle vurulduğu ve ardından alev topuna döndüğü görüldü. ABD tarafı, saldırıda hiçbir ABD askeri unsurunun zarar görmediğini bildirdi.

Mayıs ayında üçüncü saldırı

Bu saldırı, ABD’nin mayıs ayı içinde duyurduğu üçüncü benzer saldırı oldu. Birkaç gün önce Doğu Pasifik’te düzenlenen bir başka saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Trump yönetimi, eylülden bu yana Latin Amerika açıklarında yürüttüğü operasyonları “narko-terörizmle mücadele” olarak savunuyor. ABD yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığını ABD’ye yönelik silahlı saldırıyla eş tutarak çok sayıda suç örgütünü “terör örgütü” ilan etmişti.

Operasyonların başladığı eylülden bu yana, ABD’nin “uyuşturucu kaçakçısı” olduğunu iddia ettiği kişilere yönelik saldırılarda 170’ten fazla kişi öldürüldü. Can kaybına ilişkin farklı tahminler de bulunuyor.

Hukukçular: Yargısız infaz niteliğinde

Uluslararası hukukçular, insan hakları savunucuları ve bölge liderleri ise ABD’nin iddialarına karşı çıkıyor. Tepkiler, ortada bu tür ölümcül askeri saldırıları meşrulaştıracak bir silahlı çatışma hali bulunmadığı ve saldırıların “yargısız infaz” niteliği taşıdığı yönünde yoğunlaşıyor.

Uzmanlar, teknedeki kişilerin uyuşturucu kaçakçılığına karışmış olması halinde dahi öldürülmek yerine yargı önüne çıkarılmaları gerektiğini vurguluyor.

Aileler: Öldürülenler balıkçı ve gündelik işçilerdi

Daha önceki saldırıların ardından Kolombiya ile Trinidad ve Tobago’da bazı aileler açıklama yaparak ABD’nin iddialarına tepki göstermişti. Aileler, hedef alınan kişilerin Trump yönetiminin öne sürdüğü gibi “narko-terörist” değil, Karayipler ile Güney Amerika arasında rutin yolculuklar yapan balıkçılar ve kayıt dışı çalışan emekçiler olduğunu söylemişti.