ABD Ordusu: Kabil havalimanında 12 askerimiz öldü, saldırıların devamını bekliyoruz

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başında bulunan General Kenneth McKenzie, Perşembe günü Kabil havaalanına iki IŞİD intihar bombacısının saldırı düzenlediğini, saldırılarda 12 ABD askeri personelinin öldüğünü açıkladı.

15 ABD askerinin yaralandığını kaydeden McKenzie, patlamaların ardından bir silahlı çatışmanın patlak verdiğini belirterek, olayların "ABD'yi tahliye görevine devam etmekten caydırmayacağını" söyledi. McKenzie'ye göre tahliyeler ABD birliklerinin Afganistan'dan tam olarak çekileceği 31 Ağustos tarihine kadar sürecek.

'IŞİD'in daha fazla saldırı girişimi olabilir'

IŞİD'in daha fazla saldırı girişiminde bulunmasını beklediklerini söyleyen McKenzie, ABD'nin şu anki odak noktasının başka bir saldırının olmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

McKenzie ayrıca ABD'nin Kabil saldırısından sorumlu olanlara karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi ve saldırıların, IŞİD Horasan olarak bilinen bir grup olan Afganistan'daki IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

McKenzie ABD ordusunun Taliban ile havalimanındaki güvenliği sağlamak için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.