ABD nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını açıkladı

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Amerikan ordusunun Minuteman III nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Ryder'ın konuyla ilgili konuşması şöyle:

“ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, 7 Eylül sabahı California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden silahsız Minuteman III kıtalararası balistik bir füzenin operasyonel testini yapacak. Bu fırlatma, çok önceden planlanmış rutin bir testtir ve önceki testlerle paralel olarak bu fırlatma, söz konusu sistemin etkinliğini ve hazırlığını teyit edecektir."

Ryder, standart prosedürlere uygun olarak ABD’nin anlaşma yükümlülükleri kapsamında bu fırlatma konusunda Rus hükümetini önceden bilgilendirdiğini belirtti.

Ryder, ABD’nin daha önce 4 Ağustos’ta yapacağını duyurduğu fırlatmayı 4 gün ertelediğinden dolayı iki fırlatma arasındaki zamanın kısa olduğunu aktardı.

'Rusya, KDHC’den mühimmat talebinde bulundu'

Ryder, bir soru üzerine Rusya’nın Ukrayna’da kullanmak üzere Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) mühimmat talebinde bulunduğunu söyledi.

Rusya için Ukrayna'da işlerin pek de yolunda gitmediğini söyleyen Ryder, “Rusya’nın mühimmat talep etmek üzere KDHC’ye yaklaştığına dair emareler var. Başka detay veremem ama Rusya’nın lojistik ve idame bakımından Ukrayna’da içinde bulunduğu durumu gösterecek nitelikte bir şey bu” dedi.

Rusya, mühimmat iddiasını yalanladı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Rusya’nın KDHC’den mühimmat aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

Konuya dair basın mensuplarına açıklamada bulunan Nebenzya, “Bu konuda hiçbir şey duymadım. Sanırım bunlar yeni yalan haberler” ifadesini kullandı.