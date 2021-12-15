ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı. Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.

Fed, ABD ekonomisi 2021 büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4'e yükseltti.

Fed'in kararı oybirliği ile alındı.

Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü.

Metinde ekonominin görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.