ABD Kuzey Kutbu'na büyükelçi atayacak

ABD, Kuzey Kutbu'na "geniş yetkili büyükelçi" atamayı planladığını açıkladı.

Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni deniz yolları ile petrol ve maden kaynaklarıyla stratejik ve ticari önemi artan bölgede gerekli diplomatik adımların atılacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Senatosu'nun tavsiyesi ve onayına tabi olarak, Kuzey Kutbu bölgesi için geniş yetkili büyükelçi atamayı planladığı, ABD'nin açısından bölgenin öneminin arttığı söylendi.

"Barışçıl, istikrarlı, müreffeh ve işbirlikçi bir Kuzey Kutbu bölgesi, ABD için kritik stratejik öneme sahip" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı, "Sekiz Kuzey Kutbu ülkesinden biri olarak ABD, uzun süredir bölgedeki ulusal güvenliğimizi ve ekonomik çıkarlarımızı korumaya, iklim değişikliğiyle mücadele etmeye, sürdürülebilir kalkınmayı ve yatırımı teşvik etmeye, Arktik Devletleri, müttefikler ve ortaklarla işbirliğini teşvik etmeye kararlıdır" açıklamasını yaptı.

ABD'nin de açıklamasında geçen sekiz Kuzey Kutbu ülkesiyse bölgede alanı bulunan Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Rusya ve ABD'dir.

NATO'dan Rusya ve Çin uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kutbu'nu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgedeki yüzlerce Sovyetler Birliği döneminden kalma askeri tesisi yeniden açtığını ve bölgedeki Rus mevcudiyetinin 30 ulustan oluşan ittifak için stratejik bir meydan okuma oluşturduğunu söylemişti.

Stoltenberg, "Bu yılın başlarında Pekin ve Moskova, Kuzey Kutbu'nda tatbiki işbirliğini yoğunlaştırma yönünde karşılıklı taahhütte bulundu. Bu, değerlerimiz ve çıkarlarımıza meydan okuyan bir stratejik ortaklığın derinleşmesinin bir parçası" diyerek Rusya ve Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki askeri işbirliğinin "ittifağın değerleri ve çıkarlarına stratejik bir meydan okuma" niteliğinde olduğunu söylemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti de kendisinin "Kuzey Kutbu'na yakın devlet" olarak tanımlıyor. Çin, "modern İpek Yolu" olarak tanımlanan Kuşak Yol Projesi kapsamında Kuzey Kutbu'dan "Kutup İpek Yolu" açmayı planladığını açıklamıştı.