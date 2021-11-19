ABD Kongresi'ne 'Putin'i tanımama' önerisi sunuldu

ABD Kongresi'ne önerilen yeni bir karar taslağı, Putin'in yeniden devlet başkanı seçilmesi durumunda ABD'nin bunu tanımayı reddetmesi gerektiğini savundu.

Dün ABD yasama aygıtının alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde iki milletvekili tarafından sunulan öneri, "Putin'in 7 Mayıs 2024'ten sonra görevde kalma girişiminin ABD tarafından tanınmamasını garantileyi" talep etti.

Moskova'ysa bu öneriye tepki gösterdi. RIA Novosti'ye konuşan Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Jabarov, kararın yürürlüğe girmesinin "Rusya'nın ABD ile ilişkilerinin kopmasına yol açacağını" söyledi.

Jabarov, taslağı "sağduyudan yoksun" olarak nitelendirdi ve "Kongre'den geçeceğine ikna olmadığını" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'sa, “okyanusun diğer tarafından daha gülünç, saldırgan, düşmanca ve yapıcı olmayan hiçbir şeyin gelmeyeceğini her düşündüğümüzde, yanıldığımız kanıtlanıyor” dedi.

Peskov yasa tasarısını "Bu, ABD'nin diğer ulusların iç işlerine resmi olarak müdahale ettiğinin mükemmel bir göstergesidir" şeklinde yorumladı.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev'se sosyal medya üzerinden "provokasyonun yeni ve beklenmedik bir şey olmadığını" belirterek, öneriyi Rusya'nın henüz gerçekleşmemiş devlet başkanlığı seçimlerine ABD müdahalesi olarak adlandırdı.

Dün Demokrat Partili Stephen Cohen ve Cumhuriyetçi Partili Joe Wilson tarafından gündeme getirilen yasa taslağı, Rusya anayasasında değiştirilen maddeyi hedef alıyordu. Anayasada yapılan değişikle Putin'in potansiyel olarak iki dönem daha devlet başkanlığı seçiminde aday olmasının önü açılmıştı.