ABD Kongresi'ne konuşan Zelenskiy'den Biden'a: Dünyanın lideri olmanızı dilerim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy'in ABD Kongresi'ne video konferans yoluyla bağlandığı konuşma başladı.

Ülkesinin "pes etmediğini" söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesinin sadece Ukrayna'yla ilgili olmadığını, bunun "demokrasi ve özgürlük" ile ilgili olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden'a ve ABD yönetimine Kiev'e desteğinden dolayı "müteşekkir" olduğunu ifade eden Zelenskiy ancak "daha fazlasının yapılması gerektiğini" savundu.

İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Martin Luther King Jr’ın 1963'te yaptığı "Bir düşüm var" konuşmasına atıfta bulunan Zelenskiy "Bir ihtiyacım var - Göklerimizi korumaya ihtiyacım var" ifadesini kullandı.

Zelenskiy konuşmasında ABD Kongresi'nden Ukrayna'ya Rusya'nın hava saldırılarına karşı koymak için daha fazla silah talep etti. Zelenskiy ayrıca tüm ABD işletmelerinin çekilmesi dahil Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım da istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı "eğer NATO'nun Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etmesini talep etmek çok fazlaysa, o zaman Ukrayna'nın batıdan daha fazla geniş kapsamlı hava savunma sistemlerine ihtiyacı var" dedi.

Zelenskiy konuşmasına ara vererek ABD Kongresi'ne Ukrayna'daki bombardımandan bir video izletti.

Videonun ardından İngilizce olarak konuşmasına devam eden Zelenskiy doğrudan Biden'a seslenerek "Siz ulusun liderisiniz. Dünyanın lideri olmanızı dilerim. Dünyanın lideri olmak barışın lideri olmak demektir" ifadesini kullandı.