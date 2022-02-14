ABD Kiev'deki büyükelçiliğini kapatıp personelini Lviv'e taşıdı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nde bulunan personeli geçici olarak Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdıklarını duyurdu.
Blinken kararın "Rus güçlerinin dramatik bir şekilde artan yığınağı" gerekçesiyle alındığını öne sürdü.
Kiev'deki diplomatik personelin Lviv'e taşınması talimatını "personelin güvenliği" sebebiyle verdiğini belirten Blinken, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına da ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısını yineledi.
Aldıkları tedbirlerin Ukrayna'ya verdikleri desteği baltalamayacağını söyleyen Blinken "Aynı zamanda diplomatik çözüme ulaşmak için samimi çabalara da devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Blinken ABD diplomatik personelinin Kiev'deki büyükelçiliğe "koşullar izin verdiğince kısa sürede" dönmesini umduklarını söyledi.