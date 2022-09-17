ABD Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı.

Price "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre'ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı" ifadesini kullandı.