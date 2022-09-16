İstanbul Finans Merkezi'nde şüpheli işçi ölümü: Malzeme kaçakçılığı ve cinayet şüphesi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yapı Yapı şirketinin büyük ihaleyi kazanarak inşaatına başladığı İstanbul Finans Merkezi’nin yapımı yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finans Merkezi’nin 2022 yılının başlarında biteceğini açıklamıştı.

Merkez Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kamu kuruluşlarının taşınacağı ve 3 milyar dolara mal olan İstanbul Finans Merkezi’nin rantından eski AKP milletvekillerine kadar pek çok yandaş pay almıştı.

Bu günlerde intihar haberleriyle gündem olan İstanbul Finans Merkezi’nden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

'İntihar diyemeyecek kadar şüphelerimiz var'

İstanbul Finans Merkezi yapı firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Ferhat Malkaver, 27 Haziran günü, çalıştığı şantiyede hayatını kaybetmişti. Ferhat Malkaver’in babası, oğlunun ölümünün cinayet olduğunu ileri sürerken, avukat Murat Dilek, “İntihar diyemeyecek kadar şüphelerimiz var” dedi.

Oğlu Ferhat’ın ölüm nedeninin kesinlikle intihar olmadığını söyleyen baba Muğdat Malkaver, şüphelerinin olduğunu ve bu şüpheleri ortaya çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğini ifade ederek “Olay gününün akşamı Ferhat, annesine bayramda memleketi Van’a gideceğini söylemiş ve mesaj atmıştı. Ayrıca arkadaşlarının ifadeleri çok şüpheli ve hiçbirinin de sicili temiz değil. Yakın arkadaşı bize Ferhat’ın neden intihar ettiğini bildiğini ancak söylediği takdirde ‘Büyük bir vebalin altına gireceğini’ söyledi.” dedi.

'Malzeme çalmak için şebeke oluşturmuşlar'

“DİSK tarafından bize söylenene göre, şirkette malzeme çalmak için şebeke oluşturulmuş. Ferhat bunu kabul etmemiş, onları şikâyet edeceğini söylemiş” diye konuşan Muğdat Malkaver, şirketten malzeme çalındığını ama nasıl çalındığının bilinmediğini söyledi.

'Cenazeyi şantiyeden gizlice çıkardılar'

Ferhat’ın amcası Erol Malkaver ise, olay günü haber geldiğinde hemen şirkete gittiğini ama cenazenin gizlice şantiyeden çıkarıldığını ifade etti:

“Haber geldiğinde sabah hemen şirkete gittim, kimliğimi göstermeme ve Ferhat’ın öz amcası olduğumu söylememe rağmen beni almadılar. Bana beklememi ve cenazeyle birlikte Adli Tıp Kurumu'na gidebileceğimi söylediler. Yaklaşık bir saat bekledim ama onlar cenazeyi 19’uncu kattan yani çatı katından gizlice eksi 4’üncü kata indirerek çıkardılar. Tabiri caizse yangından mal kaçırır gibi cenazeyi şantiyeden çıkardılar. Sonra da bize “cenazeniz Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, beklemeyin, gidebilirsiniz” dendi. Neden bizden gizlice cenazeyi götürdüler? Bize beklememizi söylemişlerdi. Kesinlikle şüpheleniyoruz.”

Ferhat’ın, vefatından 3-4 saat sonra ipten arkadaşları tarafından indirildiğini söyleyen amcası Erol Malkaver, “Ferhat’ın iki yakın arkadaşı vardı, Ferhat’ı ipten onlar indirmişler. Polisler, olay yeri inceleme gelmeden ölüye neden ve nasıl dokundular, anlayamıyoruz” dedi.

Taziye günü Ferhat’ın en yakın arkadaşıyla konuştuğunu ve arkadaşının Ferhat’ın ölümü için “Söylersem büyük bir vebalin altına girmiş olurum” dediğini aktaran amcası Erol Malkaver, firma tarafından Ferhat’ın arkadaşlarına konuşmamaları için para verilmiş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

İşçiler neden birer birer işten ayrıldılar

Ferhat’ın vefatı sonrası en az dört işçinin işten ayrıldığını aktaran aile, arkadaşlarının işten çıkmasının şüphelerini daha da artırdığını ifade etti:

“Ferhat’ın en yakın arkadaşları da işten çıktı. Orada çalışan işçiler birer birer işten çıkmaya başladı. İşten ayrılmaları şüphelerimizi daha da artırıyor, madem herhangi bir şey yok neden işten ayrıldılar? Bize doğruyu söylemiyorlar, onlardan şüpheleniyoruz.”

Firma neden aileyi aramadı

Ferhat’ın çalıştığı Favori VIP Güvenlik Firması’nın kendileriyle bir kez dahi iletişime geçmediğini söyleyen aile, “Ferhat’ın çalıştığı güvenlik firması bizimle bir kere bile iletişime geçmedi, bizi arayan soran hiç kimse olmadı. Biz cenazemizi bile kendi imkânlarımızla Van’a götürdük. Favori VIP Güvenlik Firması ve ana firma olan YAPI YAPI’da insanlık namına hiçbir şey kalmamış” dedi.

Gerçek Gündem’den Melisa Gülbaş'a konuşan ailenin avukatı Murat Dilek, Ferhat Malkaver’in vefatında intihar denemeyecek kadar şüphelerin olduğunu ve dosyanın detaylı bir şekilde incelenip takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“21 yaşındaki genç birinin kendini asması için ciddi psikolojik sorunlarının olması lazım ama Ferhat’ın hiçbir psikolojik probleminin olmadığı ortada. Ayrıca şirket içinde yanlış giden bazı durumlar söz konusuymuş ve Ferhat da bunlara hep karşı gelirmiş. Orada çalışan bazı kişiler illegal yollarla daha kolay ve fazla para kazanma yoluna gidiyorlarmış. Bu tür iddialar var, bundan kaynaklı Ferhat’ın bildiği şeylerle alakalı problem yaşanmış olabilir.”

Şüpheler olduğu için dosyanın intihar denip kapatılmaması gerektiğini belirten Dilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada son zamanlarda başka intihar vakaları da olmuş, intihar dışında bir ölüm de olmuş. Ferhat’ın çalıştığı yerde ya da yakınında kafası kesilmiş bir ceset bulunmuş, bunu ailenin orada çalışan akrabalarından duyduk.”

21 yaşındaki gencecik birinin vefatından sonra firmanın aileyle iletişime geçmemesinin vicdansızlık olduğunu söyleyen Avukat Murat Dilek, “21 yaşındaki çocuk hayatını kaybediyor ve firma aileyle hiçbir şekilde ilgilenmiyor ve çalıştığı Favori VIP Güvenlik Şirketi bir kere bile aileyle iletişim kurup baş sağlığı dilemiyor, bu nasıl vicdansızlıktır?” dedi.