ABD kesenin ağzını açmış: Ukrayna birinci sırada

Rusya'nın operasyonunun ardından Ukrayna, İsrail ve Mısır'ı da geçerek ABD'den en fazla askeri yardım alan ülke konumuna ulaştı. Sadece üç aylık periyotta listenin zirvesine çıkan Ukrayna'ya, 24 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar 3,8 milyar dolarlık askeri teçhizat ve silah gönderildi.

Washington Post'un haberine göre, ABD Rusya'nın operasyonunun başladığı 24 Şubat'ın ardından Ukrayna'ya yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu. Haberde, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılı ile 2021 yılı arasındaysa 2,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulunulduğu, Rusya'nın operasyonunun başlamasından üç ay geçmemiş olmasına rağmen bu sayının aşıldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Ukrayna'ya ek olarak 20 milyar dolarlık askeri yardımın ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta onaylandığı da belirtildi. Lakin ek 20 milyar dolarlık askeri yardım gerçekleşmese bile, Ukrayna ABD'nin en fazla askeri yardım gönderdiği ülke konumunda.

Ukrayna sadece 3 ayda İsrail, Mısır ve Ürdün'e gönderilen askeri yardımı geride bıraktı

Washington Post'un görüştüğü uzmanlar, askeri harcamalardaki artışın yanı sıra daha gelişmiş ekipman göndermek için son zamanlarda alınan kararların, Rusya-Ukrayna savaşının sürebileceğinin göstergesi olduğunu söylediler.

ABD İsrail, Mısır ve Ürdün'e her sene milyarlarca dolar askeri yardımda bulunurken, Ukrayna'ya üç aydan daha kısa sürede gönderilen askeri yardımların miktarı diğer ülkeleri de geçti. ABD Senato'sunun 20 milyar dolarlık yardım paketini onaylaması takdirdeyse Ukrayna'nın, ABD'nin bölgedeki en yakın ortaklarına gönderdiği askeri yardımların gölgede bırakacağı belirtildi.

Ukrayna, Rusya'nın askeri harcamalarının yarısına ulaşabilir

Resmi verilere göre, Rusya'nın senelik askeri harcamaları 63,5 milyar dolarken, Ukrayna'nın 5,5 milyar dolar. ABD Ukrayna'ya, Rusya'nın operasyonun ardından 3,8 milyar dolarlık askeri yardım göndermişti, ayrıca 20 milyar dolarlık ek askeri yardım paketinin de onaylanması bekleniyor. Bu durumda Ukrayna'nın askeri harcamaları Rusya'nın harcamalarının yarısına ulaşmış olacak. Resmi olmayan tahminlere göreyse, Rusya'nın askeri harcaması senelik 200 milyar dolar olabileceği belirtiliyor.