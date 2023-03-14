ABD, Karadeniz'de düşen İHA ile ilgili Rus Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak

ABD, Rus savaş uçağının Karadeniz'in uluslararası hava sahasında ABD'ye ait bir insansız hava aracına (İHA) çarpmasının ardından Washington'daki Rus büyükelçisini ABD Dışişleri Bakanlığına çağıracağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın açıklamasında, ABD'nin "güvensiz, profesyonelce olmayan müdahaleye güçlü itirazlarını" iletmek için üst düzey Rus yetkililerle doğrudan temasa geçtiğini söyledi.

"Rus büyükelçisini bu mesajı ileteceğimiz birime çağırıyoruz" diyen Prize, çağrı sürecinin devam ettiğini ve görüşmenin bugün ABD yerel saatiyle öğleden sonra gerçekleşmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. (AA)