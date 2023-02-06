ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu: İkinci depremin büyüklüğü 7,5 ve merkez üssü Ekinözü

Bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre; 912 yurttaş yaşamını yitirirken, 5 bin 385 yurttaş yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken çok sayıda artçı sarsıntı sürüyor.

Türkiye’nin birçok kentinden hissedilen ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 13.24 sıralarında Elbistan merkez üssü olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ikinci depremin merkez üssünün Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi ve 7,5 büyüklüğünde olduğunu tespit etti. (ANKA)