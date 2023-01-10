ABD, Japonya'ya acil müdahale gücü konuşlandıracak

ABD, Japonya'nın güneybatısındaki uzak adaların savunulması için Okinawa'ya, Deniz Piyade Birliği bünyesinde acil müdahale gücü konuşlandıracak.

Resmi Kyodo ajansının Japonya ve ABD diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; iki ülkenin bölgesel tehditler karşısında savunma işbirliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Söz konusu savunma işbirliğine göre; ABD, Japonya'nın güneybatısında, Tayvan Boğazı yakınlarındaki ada eyaleti Okinawa kıyısına acil müdahale gücü konuşlandıracak.

Yaklaşık 2 bin askerin görevlendirileceği ve yer değiştirme esnekliğine sahip müdahale gücünün, düşman saldırısında Japonya'ya ait adalarının savunulmasına katkı vereceği aktarıldı.

Birliğin konuşlandırılma tarihine yönelik bilgi ise paylaşılmadı. (AA)