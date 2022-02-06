ABD, Japonya ve Güney Kore'den 'KDHC' toplantısı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamaya göre, ABD'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Özel Temsilcisi Sung Kim, bu hafta içinde Japon ve Güney Koreli yetkilerle görüşecek.

Açıklamaya göre, Sung Kim'in "Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki konuları tartışmak için" 10-15 Şubat tarihleri arasında Honolulu'da üçlü toplantıya katılacağı ifade edildi.

Toplantılara Japonya'nın Asya ve Okyanusya Genel Müdürü Funakoshi Takehiro ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Noh Kyu-duk da katılacak.

KDHC, son olarak 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füzesinin denemesini yaparak 2022 yılı içerisinde toplamda yedi füze denemesi gerçekleştirmişti.