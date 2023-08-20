ABD Japonya ve Avustralya Güney Çin Denizi’nde tatbikat yapacak

Filipinli güvenlik yetkilileri ABD, Japonya ve Avustralya’nın Güney Çin Denizi’nde tatbikat yapmayı planladığını açıkladı.

VoA'da yer alan habere göre, tatbikatın Filipinler’in batısında gelecek hafta Çin’in hak iddia ettiği karasularda yapılması planlanıyor.

5 Ağustos’ta Çin’e ait sahil güvenlik gemilerinin Filipin botlarına tazyikli su sıkmasının ardından bölgede gerilim yine yükseldi.

Filipinli yetkililerin verdiği bilgiye göre tatbikata üç uçak gemisi ve helikopter gemisi de katılacak.

ABD’nin tatbakata bir uçak gemisi göndermesi bekleniyor.

Japonya’nın da en büyük savaş gemilerinden biriyle bir helikopter gemisini tatbikata göndereceği belirtiliyor.

Avustralya da helikopter de taşıyabilen HMAS Caberra’yı tatbikata gönderecek.

Filipinli yetkililer Filipin’in lojistik kısıtlamalar nedeniyle tatbikata katılmayacağını ama gelecekte katılımın olacağını belirtti.

Çin sahil güvenlik gemilerinin Filipinli botlara tazyikli su sıkmasının ardından ABD, Japonya ve Avustralya Manila için destek açıklamaları yayınlamıştı.

Olay sonrası Washington, Filipinli kamu araçlarına silahlı saldırıda bulunulması durumunda Filipinler’i savunma yükümlülüğü olduğunu açıklamıştı.