ABD: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimseriz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumunu değerlendirerek, "Türkiye'nin endişelerinin çözüleceğini ve iki ülkenin İttifaka katılacağı konusunda iyimser olduklarını" belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kirby, "Bu meselelerin çözüleceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağı konusunda iyimseriz" dedi.

John Kirby, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda bir zaman veremeyeceğini ancak bu konuda çalışıldığını söyledi.