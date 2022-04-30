ABD istihbaratından açıklama: 2021'de 3,4 milyon ABD vatandaşını fişledik

ABD'nin Ulusal İstihbarat Dairesi (ODNI) tarafından yayınlanan "Yıllık İstihbarat Topluluğu Şeffaflık Raporu"na göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 1 yılda 3,4 milyona yakın ABD vatandaşını fişledi.

Rapora göre Aralık 2020 ile Kasım 2021 arasında "yabancı bilgisayar korsanlarını aramak" bahanesiyle FBI "3 milyon 394 bin 53'ten daha az" kişiyi fişledi. FBI'a söz konusu fişlemeleri "Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası"nın (FISA) 702. Bölümü uyarınca yasal olarak toplandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Cuma yayınlanan rapor hakkında "Anladığım kadarıyla, bunların bir kısmı potansiyel bilgisayar korsanlığı araştırmak ve soruşturma yapmakla ilgiliydi" dedi.

Öte yandan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) FBI'ın fişleme faaliyetlerini "muazzam ölçekte" bir mahremiyet istilası olarak nitelendirdi.