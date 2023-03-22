ABD İsrail'in Washington büyükelçisini bakanlığa çağırdı

ABD, İsrail Meclisi'nin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

The Times of Israel’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog’a İsrail Meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin “endişelerini” dile getirdiğini bildirdi.

Sherman, İsrail Meclisi'nin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı 4 Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişleri'ne çağırılan Büyükelçi Herzog’a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail’i 2005'te "ABD’ye verdiği taahhüde uygun olarak" yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı.

Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Filistin halkını yok sayan” sözlerinin ve Ürdün’ü de içine alan “İsrail haritası” kullanmasının “saldırgan, endişe verici ve tehlikeli” olduğunu kaydetti.

Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, "ABD’nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini" söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığı ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiği" ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich'in konuştuğu kürsüde, Ürdün'ü de içine alan "İsrail haritası" kullanması dikkati çekmişti. (AA)