ABD: İsrail'in her türlü ilhak girişimiyle mücadele edeceğiz

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Thomas Nides, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Her türlü ilhak girişimiyle mücadele edeceğiz. İlhakı desteklemiyoruz. Sadece biz değil, çoğu ülke böyle" dedi.

ABD yönetiminin, kurulacak hükümette İç Güvenlik Bakanlığı talep eden aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin başkanı Itamar Ben Gvir ile görüşmeyeceği yönündeki haberlere ilişkin ise Nides, şunları kaydetti:

"Çok sert açıklamalar yapmayacağım. Bakanlıklara kimler gelecek, nasıl pozisyonlar edinecekler bekleyelim, görelim. Şu aşamada ne söylediklerini ve nasıl hareket ettiklerini görmek istiyoruz. Hükümet henüz kurulmadı. Kurulduktan sonra yapılabilecek görüşmeleri belirleyeceğiz."

Yeni hükümet ve Binyamin Netanyahu ile güçlü ve yakın bir ilişkiye sahip olmak istediğini aktaran Nides, "ABD inandığı şeyleri savunacak. Biz İsrail'in çok ama çok güçlü bir müttefikiyiz ancak neye inandığımızı ve farklılıklarımızın neler olduğunu formüle edeceğimiz zamanlar var" diye konuştu.

KAN, önceki haberlerinde Dini Siyonizm Partisi'nin Likud Partisi başkanı Binyamin Netanyahu'dan Batı Şeria topraklarının ilhakını talep ettiğini aktarmıştı.

İsrail seçimlerinde aşırı sağcı partiler zafer kazandı

İsrail’de 1 Kasım’da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisine 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazandı.

Sonuçlara göre, Netanyahu başkanlığındaki blokta yer alan Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinin oluşturduğu liste 14 milletvekili çıkararak seçim yarışını üçüncü bitirdi. Muhalif kesimlere ve Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı söylemleri nedeniyle eleştirilen bu partilerin yeni hükümette söz sahibi olması bekleniyor.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde ırkçı politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü başkanı Itamar Ben-Gvir'in yer alma ihtimali ise yeni hükümetin Filistin politikası açısından endişeye neden oluyor. (AA)