ABD, İsrail'de yargı düzenlemesinin ertelenmesinden memnun

ABD, İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesini "memnuniyetle" karşıladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesine değinen Jean-Pierre, "Uzlaşı için ek zaman ve alan yaratma fırsatı sunan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Jean-Pierre, İsrail'de tarafların uzlaşması için çağrı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.