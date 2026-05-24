ABD-İsrail saldırılarında 86. gün: Washington'ın 'geçici anlaşma' iddiası Tel Aviv'de endişeye neden oldu
Tahran ile Washington arasındaki diplomatik girişimler hız kazanırken, geçici anlaşmaya yönelik son hazırlıkların yapıldığı iddia edildi.
ABD Başkanı Trump, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" dedi.
Anlaşmaya yönelik gelişmelerin ardından İsrail'de koalisyon hükümetini oluşturan partilerin liderleri bir araya geldi, Tel Aviv yönetiminin anlaşma ihtimali nedeniyle endişe duyduğu belirtildi.
İran'ın başkenti Tahran.
Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 , 09:54
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 86. gününe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri gölgesinde, diplomatik girişimler de hız kazanıyor.
Geçici anlaşmaya yönelik son hazırlıkların yapıldığı iddia ediliyor. İran'dan anlaşmada hâlâ ihtilaf bulunan konuların mevcut olduğuna dair açıklama gelirken, Washington cephesi ise anlaşmaya varılmak üzere olduğuna dair sinyaller verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" iddiasında bulundu.
ABD ile İran müzakerelerindeki gelişmelerin ardından İsrail'de koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri ve üst düzey güvenlik yetkilileri bir araya geldi. İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin geçici anlaşma nedeniyle endişe duyduğunu yazdı.
Öte yandan Lübnan'daki göstermelik ateşkes devam ederken, İsrail'in güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor, işgali genişliyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları artıyor.
09:54,
Trump: Anlaşmanın son detayları tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası anlaşmaya ilişkin son durumu kamuoyu ile paylaştı.
Trump, İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu öne sürerek, "ABD, İran ve listede yer alan diğer ülkeler arasında, nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edildi" ifadesine yer verdi.
ABD Başkanı, anlaşmanın nihai detayları üzerinde görüşmelerin halen sürdüğüne işaret ederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak" iddiasında bulundu.
09:43,
Netanyahu ve koalisyon ortaklarından müzakere gündemiyle acil toplantı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmasının ardından İsrail'de hareketlilik yaşandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ile İran müzakerelerindeki gelişmelerin ardından koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam acil toplantı yaptığı bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun, İran'a ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere koalisyon ortaklarıyla acil toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.
