ABD-İsrail saldırılarında 84. gün: Washington'ın çelişkili mesajları sürüyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile arabuluculuk yoluyla yürütülen görüşmelerde "bazı olumlu işaretler" olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinin ardından CENTCOM'dan "Ortadoğu'daki güçlerimiz en üst düzeyde hazırlık halinde" açıklaması geldi.
ABD'nin deniz ablukası sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sürdüren İran ise deniz trafiğinin devam ettiğini bildirdi.
Başkent Tahran'da, saldırılarda hedef alınan Rafi Nia Sinagogu'nun yıkıntılarının önünde müzik eşliğinde yapılan anma etkinliği. (Fotoğraf: AA)
Yayın Tarihi: 22.05.2026 , 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 , 13:12
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 84. gününe girdi.
Diplomatik girişimler hız kazanırken, Tahran ise savaşı sona erdirmek için hazırladığı 14 maddelik plana ABD'nin verdiği yanıtı değerlendirmeyi sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile arabuluculuk yoluyla yürütülen görüşmelerde "bazı olumlu işaretler" olduğunu söyledi, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmaya varılamaması durumunda "başka seçeneklerin" de mevcut olduğunu açıkça belirttiğini sözlerine ekledi.
Trump'ın tehditleri devam ederken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da Körfez'de "en üst düzeyde hazırlık durumunu koruduğunu" açıkladı. Ayrıca ABD'nin deniz ablukasına karşın, son 24 saatte İran'ın kontrolünde Hürmüz Boğazı'ndan 35 geminin geçtiği öğrenildi.
Öte yandan Lübnan'daki göstermelik ateşkes devam ederken, İsrail'in güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor, işgali genişliyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları artıyor.
13:12,
İran: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 35 gemi geçiş yaptı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 35 geminin geçiş yaptığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne dayandırdığı haberine göre, son 24 saat içinde donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere 35 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.
12:50,
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: Dört kişi daha yaşamını yitirdi
İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, dün gece saatlerinde Hanaviyeh beldesinde “İslami Sağlık Heyeti”ne ait sağlık merkezini hedef aldı.
Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin paylaştığı son verilere göre, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3 bin 89'a yükselmişti.
12:34,
CENTCOM: Abluka uygulanırken en yüksek hazır olma seviyesini koruyoruz
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukası sürerken Körfez'de "en üst düzeyde hazırlık durumunu koruduğunu" açıkladı.
CENTCOM'un sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklama şöyle:
"ABD Deniz Kuvvetleri savaş uçakları, Umman Denizi'nde uçak gemisi USS Abraham Lincoln (CVN 72)'den kalkıyor. Abraham Lincoln Uçak Gemisi Vuruş Grubu, İran limanlarına karşı ABD ablukasını uygularken en yüksek hazır olma seviyesini koruyor."
12:20,
'ABD gelişmiş füze savunma mühimmatının büyük kısmını tüketti'
Washington Post'un (WP) haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi olan ve ismini vermek istemeyen ABD'li birkaç yetkili, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarda harcadığı mühimmata ilişkin detayları aktardı.
Yetkililer, ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırılarında İsrail'i savunmak için İsrail güçlerinin kullandığından çok daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığını ve bu mühimmatın ellerinde olanının büyük bir kısmını tükettiğini belirtti.
ABD'nin İsrail'i savunmak için 200'den fazla Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemi fırlattığını ve Doğu Akdeniz'deki deniz araçlarından 100'den fazla Standard Missile-3 ve Standard Missile-6 füzesi ateşlediğini belirten yetkililer, İsrail'in de buna karşılık 100'den az Arrow füzesi ve yaklaşık 90 Davud Sapanı (David's Sling) füzesi harcadığını ileri sürdü.
Yetkililer, İsrail'in bu füzelerden bazılarını İran'a karşı değil Yemen ve Lübnan'dan gelen füzelere karşı kullandığını ifade etti.
Çatışmaların yeniden başlaması durumunda bölgedeki İran müttefiklerinin buna ne ölçüde katılacağının önemli bir faktör olacağına dikkati çeken yetkililer, Husiler ve Hizbullah'a yönelmesi nedeniyle İsrail hava saldırılarının, İran ile çatışmaların başından mart ayı sonunda yarı yarıya düştüğünü ifade etti.
Yetkililer, daha önce İsrail ve ABD'nin THAAD gibi üst düzey önleyiciler ve gemi tabanlı füzelerin İsrail'e yönelik balistik tehditlerin büyük kısmını absorbe etmesini etkin bir şekilde sağlayacak bir balistik füze savunma çerçevesi üzerinde anlaştığını da aktardı.
ABD'nin İsrail'e oranla toplamda yaklaşık 120'den fazla önleyici füze fırlattığını ve iki katı kadar füzeyi etkisiz hale getirdiğini vurgulayan yetkililerden biri, "Çatışmalar yeniden başlarsa, dengesizlik muhtemelen daha da kötüleşecektir" ifadesini kullandı.
ABD'li başka bir yetkili de "İsrail'in kendi başına savaş kazanabilecek kapasitede olmadığını" ifade ederek, bunu kimsenin bilmediğini ve sonuçlarını görmediğini kaydetti.
11:30,
Uydu görüntüleri ortaya koydu: İsrail üslerinde oluşan hasar ortaya çıktı
İsrail askeri sansürünün onayının ardından paylaşılan uydu görüntüleri, ABD/İsrail saldırılarına karşı İran'ın yaptığı misillemelerin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya koydu.
"Soar Atlas" tarafından yayımlanan ve analiz edilen mart ayı uydu görüntüleri, İran misillemelerinin hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üslerindeki hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
Paylaşılan uydu görüntülerinde özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alan ile yakıt ikmal alanında saldırılar nedeniyle kayda değer hasar oluştuğu tespit edildi.
Sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'e bağlı Mishar Üssü'ne 5-10 Mart arasında gerçekleştiği değerlendirilen saldırı izlerine rastlandı. Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki üs içindeki bir bina yakınındaki hasar dikkati çekti.
İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne ait uydu görüntülerinde de üs içerisindeki küçük bir askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Soar analizinde, söz konusu hasarın 25 Mart tarihli görüntülerde net biçimde fark edildiği belirtildi.
Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki Şimşon askeri üssünde büyük çaplı bir yangının izlerine rastlandı. Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatılan analizde, yangının birkaç gün devam ettiği ve üs içerisinde yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi.
Soar analizinde harita ve uydu görüntüleme platformlarından elde edilen 2016, 2024 ve 2025 yıllarına ait yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinde karşılaştırmalarla, Şimşon'da hasar gören alanın geçmişte askeri araç konuşlandırmaları ve lojistik hazırlıklar dahil çeşitli operasyonel faaliyetler için kullanıldığı tespit edildi.
11:09,
İran Dışişleri Bakanı Irakçi ile Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi bir araya geldi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, ABD ile İran arasındaki müzakereler çerçevesinde Tahran’da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile bir araya geldi.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Pakistan’ın arabuluculuğunda devam eden ABD-İran müzakerelerinde mesaj alışverişini için Tahran’da bulunan Nakvi’nin Irakçi ile görüşmesinde, müzakerelerdeki anlaşmazlık konuları ele alındı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16 Mayıs Cumartesi de Tahran’ı ziyaret eden Nakvi'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve ateşkesle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu duyurulmuştu.
10:52,
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Müzakerelerde olumlu işaretler var
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İran'la müzakerelerin devam ettiğini aktaran Rubio, "Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.
İran'daki siyasi sistemin "parçalanmış" durumda olduğunu iddia eden ve bu ortamda müzakereleri yürüttüklerini söyleyen Rubio, ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu aktardı.
Rubio, "İyi bir anlaşma her zaman Başkan'ın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Bunun kesin olarak gerçekleşeceğini söylemek için burada değilim ancak bir anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
