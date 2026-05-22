ABD-İsrail saldırılarında 84. gün: Washington'ın çelişkili mesajları sürüyor

Washington Post'un (WP) haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi olan ve ismini vermek istemeyen ABD'li birkaç yetkili, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarda harcadığı mühimmata ilişkin detayları aktardı.

Yetkililer, ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırılarında İsrail'i savunmak için İsrail güçlerinin kullandığından çok daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığını ve bu mühimmatın ellerinde olanının büyük bir kısmını tükettiğini belirtti.

ABD'nin İsrail'i savunmak için 200'den fazla Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemi fırlattığını ve Doğu Akdeniz'deki deniz araçlarından 100'den fazla Standard Missile-3 ve Standard Missile-6 füzesi ateşlediğini belirten yetkililer, İsrail'in de buna karşılık 100'den az Arrow füzesi ve yaklaşık 90 Davud Sapanı (David's Sling) füzesi harcadığını ileri sürdü.

Yetkililer, İsrail'in bu füzelerden bazılarını İran'a karşı değil Yemen ve Lübnan'dan gelen füzelere karşı kullandığını ifade etti.

Çatışmaların yeniden başlaması durumunda bölgedeki İran müttefiklerinin buna ne ölçüde katılacağının önemli bir faktör olacağına dikkati çeken yetkililer, Husiler ve Hizbullah'a yönelmesi nedeniyle İsrail hava saldırılarının, İran ile çatışmaların başından mart ayı sonunda yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Yetkililer, daha önce İsrail ve ABD'nin THAAD gibi üst düzey önleyiciler ve gemi tabanlı füzelerin İsrail'e yönelik balistik tehditlerin büyük kısmını absorbe etmesini etkin bir şekilde sağlayacak bir balistik füze savunma çerçevesi üzerinde anlaştığını da aktardı.

ABD'nin İsrail'e oranla toplamda yaklaşık 120'den fazla önleyici füze fırlattığını ve iki katı kadar füzeyi etkisiz hale getirdiğini vurgulayan yetkililerden biri, "Çatışmalar yeniden başlarsa, dengesizlik muhtemelen daha da kötüleşecektir" ifadesini kullandı.

ABD'li başka bir yetkili de "İsrail'in kendi başına savaş kazanabilecek kapasitede olmadığını" ifade ederek, bunu kimsenin bilmediğini ve sonuçlarını görmediğini kaydetti.