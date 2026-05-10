ABD-İsrail saldırılarında 71. gün: ABD'den 'abluka' ısrarı, İran'dan uyarı

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan etmek zorunda kaldığı ateşkes sırasında "deniz ablukası" başlatması, ikinci tur müzakerelerini belirsizliğe sürükledi.

13 Nisan'da başlatılan Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın devam ettiğini bildiren ABD, bu zamana kadar İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiğini ve 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de konuyla alakalı "Uyarı" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'a ait petrol tankerleri veya ticari gemilere yönelik herhangi bir müdahaleye, ABD’nin bölgedeki üsleri ve savaş gemilerini hedef alan ağır saldırılarla karşılık verileceği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ise Deniz Kuvvetlerinin açıklamasının ardından, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki ABD hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

Öte yandan 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.