ABD-İsrail saldırılarında 71. gün: ABD'den 'abluka' ısrarı, İran'dan uyarı
Müzakerede istediğini elde edemeyen ABD'nin başlattığı "deniz ablukası" gerilimi artırıyor. Washington ablukanın "tam olarak" sürdüğünü belirtirken, Tahran'dan ise üst üste uyarı mesajları geldi.
CENTCOM, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasının tam olarak devam ettiğini belirtti.
İran, ülkeye ait petrol tankerleri veya ticari gemilere yönelik herhangi bir müdahaleye, ABD unsurlarını hedef alan ağır saldırılarla karşılık vereceklerini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki ABD hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.
İran’ın Bender Abbas kenti kıyılarından bakıldığında, bir grup gemi Hürmüz Boğazı açığında beklerken görülüyor. (Fotoğraf: ISNA)
Yayın Tarihi: 10.05.2026 , 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 , 09:24
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan etmek zorunda kaldığı ateşkes sırasında "deniz ablukası" başlatması, ikinci tur müzakerelerini belirsizliğe sürükledi.
13 Nisan'da başlatılan Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın devam ettiğini bildiren ABD, bu zamana kadar İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiğini ve 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de konuyla alakalı "Uyarı" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'a ait petrol tankerleri veya ticari gemilere yönelik herhangi bir müdahaleye, ABD’nin bölgedeki üsleri ve savaş gemilerini hedef alan ağır saldırılarla karşılık verileceği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ise Deniz Kuvvetlerinin açıklamasının ardından, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki ABD hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.
Öte yandan 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.
09:24,
İran: Gemilerimize müdahaleye ABD'nin bölgedeki merkezlerinden birini vurarak karşılık veririz
Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilerine müdahale ve saldırılarına karşı "Uyarı" başlıklı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "İran'a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yapılacak herhangi bir müdahale, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılarla karşılık bulacaktır" ifadelerine yer verildi.
09:21,
CENTCOM'dan 'abluka' açıklaması: 'Bu zamana kadar 62 gemiye müdahale edildi'
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik "deniz ablukasının tam olarak devam ettiğini" belirtti.
Sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, "CENTCOM güçleri 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi" denildi.
ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak iddasıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı almıştı.
