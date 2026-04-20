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ABD-İsrail saldırılarında 52. gün: Hürmüz Boğazı'nda gerilim, müzakerelerde belirsizlik sürüyor
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim artarken, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere yönelik belirsizlik de sürüyor.
ABD,Hürmüz Boğazı'nda İran bayraklı kargo gemisine saldırı düzenledi.
İran, ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi.
Tahran ile Washington arasındaki gerilim sürerken müzakerelere devam edilip edilmeyeceğine dair belirsizlik sürüyor.
Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için bekleyişleri sürüyor. (Fotoğraf: AA)
01:07
İran Meclis Başkanı: Tehdit altında müzakere yok, savaş meydanında yeni kartlarımızı açmak için hazırlıkları tamamladık
18:11
ABD basınında 'İran'la görüşme'ye dair çelişkili haberler: 'Bu gece, yarın, Çarşamba, belli değil...'
14:40
Pakistanlı yetkililer: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen ABD ile müzakerelere katılacak
Yayın Tarihi: 20.04.2026 , 09:04 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 , 07:44
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan haydutluk sürüyor.
ABD, ateşkese rağmen İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasını sürdürüyor. Bu abluka kaldırılmadığı gerekçesiyle İran da Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor.
ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak saldırmasının ardından İran Silahlı Kuvvetleri de ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Tahran ile Washington arasındaki gerilim sürerken müzakerelere devam edilip edilmeyeceğine dair belirsizlik de sürüyor. İran basınına yansıyan haberlere göre ablukanın yanı sıra kargo gemisine yönelik saldırıyla gerilimin daha da arttığı, bu durumun da müzakere ihtimalini düşürdüğü belirtildi.
Öte yandan Lübnan'da 10 günlük geçici ateşkes devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Lübnan'da "herhangi bir tehdit" durumunda "tüm gücü" kullanma talimatı verdiklerini duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise yerinden edilen ailelerden işgal altındaki onlarca beldeye, bu beldelere yakın köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
01:07,
İran Meclis Başkanı: Tehdit altında müzakere yok, savaş meydanında yeni kartlarımızı açmak için hazırlıkları tamamladık
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmediklerini, savaş meydanında yeni kartlarını açmak için son iki haftada hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.
Kalibaf X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"ABD Başkanı Trump, abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek, kendi hülyasınca bu müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek ya da yeniden savaş çıkarmayı meşrulaştırmak istiyor
Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde savaş meydanında yeni kartlarımızı açmak için hazırlıklarımızı tamamladık."
00:15,
Irakçi: ABD’nin ihlal ve tehditleri diplomatik süreci sekteye uğratıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Bakan Abbas Irakçi'nin Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesine dair bir açıklama yayımladı.
Açıklamaya göre Irakçi Pakistan’ın ateşkes rolü için teşekkür ederken, ABD'nin ateşkesi devamlı ihlal ettiğini ve "ABD’nin tehditlerinin diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğrattığını" vurguladı.
Irakçi ayrıca, ülkesinin konunun tüm boyutlarını dikkate alarak sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceğini söyledi.
22:43,
BM: Lübnan’da 2 Mart'tan bu yana en az 227 çocuk hayatını kaybetti
New York'taki günlük basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının can kayıplarıyla ilgili bir raporu paylaştı.
Dujarric, "Lübnanlı yetkililer, 2 Mart'tan bu yana en az 277 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla çocuğun ise yaralandığını belirtiyor. Buna ek olarak, 350 binden fazla kişi yerinden edildi" ifadelerini kullandı.
21:38,
Trump: İran ile imzalayacağımız anlaşma JCPOA'dan çok daha iyi olacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalayacaklarını iddia ettikleri anlaşmanın Barack Obama döneminde imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan "çok daha iyi" bir anlaşma olacağını savundu.
ABD, Trump’ın ilk başkanlığı döneminde 2018 yılında JCPOA’dan tek taraflı olarak çekilmişti.
Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Trump İran'la anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.
Trump, "İran ile imzalayacağımız anlaşma, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle İran Nükleer Anlaşması olarak anılan JCPOA'den çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı.
Söz konusu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını iddia eden Trump dönemin ABD yönetiminin, İran'a "milyarlarca dolar nakit parayı uçakla gönderdiğini" savundu.
ABD Başkanı, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu sadece İsrail ve Ortadoğu için değil, Avrupa, Amerika ve diğer her yer için de barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacaktır" diye yazdı.
20:40,
Trump: Anlaşma kesinleşene dek İran limanlarına abluka sürecek
İran müzakerelerin devam etmesi için ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılması gerektiğini söylerken Trump'tan ablukanın kaldırılmayacağına dair bir açıklama geldi.
Bloomberg'e telefonla verdiği mülakatta Trump, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini savundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bugün ilerleyen saatlerde Pakistan'a gideceğini söyleyen Trump müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını öne sürdü.
İran'la geçici ateşkese dair bir soruya yanıt veren Trump, bu sürede bir anlaşma sağlanamaması durumunda iki haftalık geçici ateşkesi uzatmasının oldukça düşük ihtimal olduğunu belirtti.
19:53,
Pezeşkiyan: İran'ın teslim olmasını istiyorlar, İranlılar güce boyun eğmez
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD'li yetkililerden gelen çelişkili mesajların İran'ın teslim olmasını istediklerini gösterdiğini belirterek "İranlılar güce boyun eğmez" dedi.
Pezeşkiyan sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Verilen sözlere sadık kalmak, anlamlı diyaloğun temelidir. İran'ın ABD hükümetinin davranışlarına karşı duyduğu derin tarihsel güvensizlik devam ederken, Amerikalı yetkililerden gelen yapıcı olmayan ve çelişkili sinyaller acı bir mesaj taşıyor: İran'ın teslim olmasını istiyorlar. İranlılar güce boyun eğmezler."
18:11,
ABD basınında 'İran'la görüşme'ye dair çelişkili haberler: 'Bu gece, yarın, Çarşamba, belli değil...'
İran ABD'nin deniz ablukası sürerken müzakerelerin anlamı olmayacağını belirtiyor, ABD'dense İslamabad'daki olası ikinci tur görüşmelere dair çelişkili açıklamalar geliyor.
Fox News muhabiri Maria Bartiromo, ABD Başkanı Trump'ın kendisine dün yaptığı açıklamada "bu gece (Pazartesi gecesi) Pakistan'da (İran'la) anlaşmanın imzalanmasını umduğunu söylediğini" aktardı.
Ancak anlaşılan o ki ABD heyeti henüz Pakistan'a gitmedi.
CNN'in son aktardığı bilgilere göre heyete başkanlık etmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Salı günü Washington'dan ayrılarak İran ile yapılacak son görüşmelere katılmak üzere Pakistan'a gitmesi bekleniyor.
Habere göre konuya aşina kaynaklar ABD ve İran heyetleri arasında ikinci tur görüşmelerin Çarşamba günü İslamabad'da yapılmasının planlandığını, ancak hem ABD hem de İran'ın kamuoyuna yönelik sert söylemleri nedeniyle durumun belirsizliğini koruduğunu belirtti.
Beyaz Saray, CNN'e resmi bir zamanlama bilgisi olmadığını söyledi, "heyetin yakında yola çıkmasını bekliyoruz, ancak ne zaman olacağı belirsiz" diye ekledi.
Trump, Pazartesi sabahı New York Post'a verdiği telefon röportajında da heyetin "halihazırda Pakistan'a doğru yola çıktığını" ve "bu gece orada olacağını" söylemişti. Ancak CNN'e göre bu yorumlar erken yapılmış gibi görünüyor.
Öte yandan Reuters ismini açıklamadığı bir İranlı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, arabulucu Pakistan'ın ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılması için attığı adımlar sonrası görüşmelere katılmayı değerlendirdiğini söyledi. Ancak yetkili, henüz bir karar alınmadığını vurguladı.
17:31,
İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin Washington'da bir kez daha görüşmesi bekleniyor
İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin ABD’nin başkenti Washington'da ikinci kez bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, 14 Nisan'da ABD arabuluculuğunda yapılan ilk görüşmenin ardından tarafların bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi.
Haberde, ABD'nin başkenti Washington'da önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin başkaca detay paylaşılmadı.
17:23,
Yine ateşkesi tanımıyorlar: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yıkımı sürdürüyor
İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgalinde tuttuğu bazı beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri güneyde işgal altında tuttuğu Şema, Nakura, Bayyada, Meys el-Cebel ve Kantara beldelerinde yıkım faaliyetlerine devam ediyor.
Öte yandan İsrail ordusu, güneydeki Hula beldesinin çevresine topçu saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, dün, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.
17:05,
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Hürmüz olağan seyrüsefere açık olmalı' mesajı
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.
Hürmüz Boğazı'nın açık olmasının bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun ortak menfaati olduğunu ifade eden Şi, uluslararası deniz yolunun olağan seyrüsefere açık olması gerektiğini ifade etti. Şi, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki duruma ilişkin, Çin'in, acil ve kapsamlı bir ateşkesi savunduğunu, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik araçlarla çözümüne bağlı kalarak barışı tesis etmeye yönelik tüm çabaları desteklediğini aktardı.
Şi ülkesinin, bölgedeki ülkelerin iyi komşuluk, kalkınma, güvenlik ve işbirliğine dayalı ortak bir yuva inşa etmesini, kaderlerini ve geleceklerini ellerine alarak bölgede kalıcı barışı ve istikrarı tesis etmesini desteklediğini bildirdi.
Veliaht Prens Bin Selman da Ortadoğu'daki savaşın Körfez ülkelerinin güvenliğine zarar verdiğini ve küresel enerji tedariki ile ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirterek, Suudi Arabistan'ın çatışma ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve gerilimin tırmanmasından kaçınılmasını umduğunu dile getirdi.
14:40,
Pakistanlı yetkililer: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen ABD ile müzakerelere katılacak
ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin İslamabad'daki yetkililer, AA'ya yaptıkları açıklamada İran heyetinin yarın Pakistan'a ulaşmasının beklendiğini iddia etti..
Hürmüz Boğazı'nda son günlerdeki gerilime rağmen İran heyetinin ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağı ileri sürüldü.
Müzakerelere ilk turda olduğu gibi İran'dan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki aynı heyetin katılmasının öngörüldüğü aktarıldı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Washington heyetine liderlik etmesi bekleniyor.
İran basınında ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası kalkana kadar İran heyetinin müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.
14:20,
İsrail'in Lübnan'daki işgali sürüyor
İsrail ordusunun Lübnan'daki işgali sürüyor.
İsrail şu anda Lübnan'da 55 belde ve köyü işgal etmiş durumda.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkes kararının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan’da işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini duyurmuştu.
13:50,
Kremlin Sözcüsü Peskov: Körfez'deki durum son derece kırılgan ve tahmin edilemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.
Peskov, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime dair "Körfez'deki durumun son derece kırılgan ve tahmin edilemez olduğunu görüyoruz. Ancak buna rağmen, müzakere sürecinin devam edeceğini ve şiddet içerikli senaryodan kaçınılacağını umuyoruz. Aksi takdirde bu, bölgedeki güvenlik ve istikrar, küresel ekonomi için daha da olumsuz sonuçlar yaratabilir" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın İran'la ilgili durumun çözüm sürecinde arabulucu olmadığını, ancak bu konuda destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
13:28,
İran Dışişleri Bakanlığı: İkinci tur müzakerelerle ilgili bir planımız bulunmamakta
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.
Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin bir soru üzerine Bekayi, "Şu ana yani sizin huzurunuza çıkana kadar, ikinci tur müzakerelerle ilgili bir planımız bulunmamaktadır" dedi.
Washington yönetiminin ateşkes hükümlerini sürekli ihlal ederek diplomatik süreci ciddiyetle takip etmediğini söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:
"ABD'nin son dönemdeki eylemleri, Lübnan anlaşmalarındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, İran'a yönelik deniz ablukası ve ülkemizin ticari gemisine saldırılması Birleşmiş Milletler kararlarına göre açık bir saldırgan eylem örneğidir."
13:04,
WSJ: BAE, ABD'den finansal yardım istiyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından dolar rezervlerini olumsuz etkileyeceği endişesiyle Washington'dan finansal yardım mekanizması kurulmasını istediği iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, enerji altyapısı hasar gören ve tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi kısıtlanan BAE'nin azalan dolar rezerviyle "derin krize sürüklenmemek için" önlem arayışına girdiği öne sürüldü.
BAE'li yetkililerin bu bağlamda geçen hafta başkent Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer yetkililerle bir araya geldiği iddia edildi.
Görüşmelerde, savaşın "en ciddi ekonomik etkilerinden şu ana kadar kaçınabildiklerini" belirten BAE'li yetkililerin, "yine de finansal desteğe ihtiyaç duyabileceklerini" söyledikleri öne sürüldü.
BAE'li yetkililerin, görüşmede likidite krizi durumunda ülkenin döviz rezervlerini güçlendirmek adına dolara ucuz erişim sağlanması için ABD ile "döviz takas hattı" kurulması fikrini gündeme getirdikleri ancak henüz resmi talepte bulunulmadığı iddia edildi.
Ayrıca, "savaşın içine sürüklenmelerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararını sorumlu tutan" BAE'li yetkililerin, dolar rezervlerinin azalması halinde petrol satışları ve diğer işlemler için Çin yuanını veya diğer para birimlerini kullanmak zorunda kalabileceklerini söyledikleri ileri sürüldü.
12:00,
Lübnan'da ateşkesi ihlal eden İsrail'e Hizbullah'tan yanıt: Dört tank imha edildi
Hizbullah, İsrail ordusunun üç gündür devam eden ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.
Açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinden Deyr Siryan beldesinin Sala bölgesine ilerleyen sekiz zırhlı araçtan oluşan İsrail ordusu konvoyunun daha önce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedildi.
Saldırının iki dalga halinde gerçekleştirildiği ve İsrail ordusuna ait dört Merkava tankının imha edildiği belirtildi.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
11:51,
Kosova'dan 'İran Devrim Muhafızları' kararı: 'Terör örgütü' ilan edildi
Kosova hükümeti, İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararı aldı.
Kosova hükümetinin kabine toplantısında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun terör örgütü ilan edilmesine yönelik karar alınması görüşüldü.
Karar taslağını hükümete tanıtan Kosova Başbakanı Albin Kurti, söz konusu taslağın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kosova Cumhuriyeti’nde "terör örgütü" olarak ilan edilmesi için hukuki ve stratejik temeli ortaya koyduğunu söyledi.
Başbakan Kurti, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, terörizmi ve organize şiddeti dış politikanın bir aracı olarak kullanan, bölgesel ve küresel istikrarsızlığa katkıda bulunan bir yapı olarak tanımlanmıştır. Kosova, bu karar aracılığıyla uluslararası güvenliğin, demokratik değerlerin ve insan haklarının korunmasına yönelik tutumunu güçlendirmektedir" iddialarında bulundu.
Kurti, "ülkesinin terörizme karşı ortak mücadelede stratejik müttefiklerinin yanında yer aldığını bu kararla birlikte açık biçimde ortaya koyduğunu" söyledi.
Yapılan oylamada öneri kabine üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.
11:43,
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez" ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şunları kaydetti:
"Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski. Küresel yakıt fiyatlarında istikrar, İran ve müttefiklerine yönelik ekonomik ve askeri baskının kalıcı ve güvence altına alınmış şekilde sona ermesine bağlıdır."
11:31,
İsrail'in Lübnan işgali devam ediyor: Yerinden edilenlere beldelere dönmemeleri için 'uyarı'
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu onlarca belde için yeni bir uyarı yayımladı.
Ordudan yapılan açıklamada, geçici ateşkes sürecinde birliklerin Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yerinden edilen ailelerden işgal altındaki onlarca beldeye, bu beldelere yakın köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.
Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.
11:08,
İran basını: Tahran'ın bir sonraki müzakere turuna katılmaya yönelik planı yok
İran basını, ABD'nin İran bayraklı gemiye saldırması ve el koymasının ardından gerilimin daha da arttığını, bu durumun da müzakere ihtimalini düşürdüğünü yazdı.
İran devlet televizyonu IRIB, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, "şu anda İran-ABD görüşmelerinin bir sonraki turuna katılma yönünde bir plan olmadığını" belirtti.
Fars ve Tesnim haber ajanslarının da isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, "atmosferin pek olumlu olmadığı" belirtildi, ABD ablukasının kaldırılmasının müzakereler için bir ön koşul olduğu ifade edildi.
Resmi haber ajansı IRNA da ablukaya ve Washington'ın gerçek dışı taleplerine işaret ederek, söz konusu konuşullar altında verimli bir müzakere yürütülemeyeğini, bu nedenle de görüşmelere dair net bir beklenti olmadığını aktardı.
10:57,
Pezeşkiyan: Düşmana karşı güvensizlik kaçınılmaz bir gereklilik
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığı'na yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır" dedi.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı, "düşmana karşı güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.
Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi, komplolarla mücadele etmenin ve dış güçlerin suistimalini önlemenin en önemli yoludur. Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir" ifadelerini kullandı.
10:35,
CENTCOM'dan saldırı düzenlenen İran kargo gemisi hakkında açıklama
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine yönelik saldırı hakkında açıklama yayımladı.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "ABD Deniz Piyadeleri, Touska gemisine çıkmak ve gemiyi ele geçirmek amacıyla amfibi hücum gemisi USS Tripoli’den helikopterle ayrılarak Umman Denizi üzerinde intikal gerçekleştirdi" denildi.
CENTCOM'un açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi.
"Söz konusu ticari geminin altı saatlik süre zarfında ABD kuvvetleri tarafından yapılan mükerrer uyarılara uymaması üzerine, güdümlü füze muhribi USS Spruance (DDG 111) Touska’nın itki sistemini (hareket kabiliyetini) devre dışı bıraktı. Bunun üzerine Deniz Piyadeleri, 19 Nisan'da İran bayraklı gemiye halatlarla iniş yaparak müdahalede bulundu."
CENTCOM açıklamayla birlikte operasyon anına ait görüntüleri de paylaştı.
09:05,
İran basını: ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre İran, ABD savaş gemilerine saldırı gerçekleştirdi.
ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak saldırıda bulunmasının ardından İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme olarak ABD’ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine "ateş açarak müdahalede bulunduklarını" söylemişti.
Trump, "İranlı mürettebat, dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." açıklamasında bulunmuştu.
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