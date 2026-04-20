ABD-İsrail saldırılarında 52. gün: Hürmüz Boğazı'nda gerilim, müzakerelerde belirsizlik sürüyor

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan haydutluk sürüyor.

ABD, ateşkese rağmen İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasını sürdürüyor. Bu abluka kaldırılmadığı gerekçesiyle İran da Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor.

ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak saldırmasının ardından ​​​​​​​İran Silahlı Kuvvetleri de ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Tahran ile Washington arasındaki gerilim sürerken müzakerelere devam edilip edilmeyeceğine dair belirsizlik de sürüyor. İran basınına yansıyan haberlere göre ablukanın yanı sıra kargo gemisine yönelik saldırıyla gerilimin daha da arttığı, bu durumun da müzakere ihtimalini düşürdüğü belirtildi.

Öte yandan Lübnan'da 10 günlük geçici ateşkes devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Lübnan'da "herhangi bir tehdit" durumunda "tüm gücü" kullanma talimatı verdiklerini duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise yerinden edilen ailelerden işgal altındaki onlarca beldeye, bu beldelere yakın köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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