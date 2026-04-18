ABD-İsrail saldırılarında 50. gün: Hürmüz hâlâ İran kontrolünde, ABD bölgeden ayrılmıyor

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan haydutluk sürüyor.

Ateşkese mecbur kalan ABD hedeflerine ulaşamadı, Hürmüz Boğazı'ndaki sıkışması da sona ermiş değil.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz'ün İran'ın duyurduğu rota üzerinden, tüm ticari gemilere ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık olduğunu duyurmasının ardından Trump peş peşe açıklamalar yaptı. Anlaşmanın büyük oranda sağlandığını, zenginleştirilmiş uranyumu alacaklarını öne sürmesi bir yana, Hürmüz'le ilgili sözleri, Boğaz'ın kontrolünün İran'da olduğunu kabul ettiğini gösterdi.

Hürmüz'ün tüm ticaret gemilerine açılma hali 24 saat bile sürmedi. ABD'nin "ablukasını" ve deniz haydutluğunu gerekçe gösteren İran, boğazın eski haline döndüğünü duyurdu. İran lideri Hamaney'den de aynı saatlerde "İran'ın cesur donanması düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır" mesajı geldi.

Öte yandan Ortadoğu'ya asker, mühimmat ve gemi yığınağı yapan ABD'nin bölgede "ablukasının" devam edeceği duyuruldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 10 binden fazla Amerikan askeri personelin görev yaptığını belirtti. Trump "anlaşma olmazsa bombalarız" tehditlerini sürdürdü. İki ülke arasında ikinci tur müzakere görüşmelerinin ABD medyasına göre önümüzdeki hafta başlayacağı söylense de, İran medyası bunu yalanladı.

Lübnan cephesindeyse "ateşkes" devam ederken İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki en az 55 köyü işgal altında tutuyor.

Yerlerinden edilenlerin ateşkesle birlikte döndükten sonra güney Lübnan'da indirdiği İsrail bayrağı

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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