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ABD-İsrail saldırılarında 49. gün: Lübnan'da İsrail işgali altında ateşkes
Soykırımcı Netanyahu işgal ettikleri Lübnan topraklarından çıkmayacaklarını söylüyor
Gazze'de, Lübnan'da şimdiye kadar herhangi bir ateşkesi tanımayan işgalci İsrail ordusu dün akşam Lübnan'da iki beldeye saldırı düzenledi bile.
ABD'nin Ortadoğu'ya asker ve mühimmat yığınağı sürüyor.
Pakistan, ikinci tur müzakere görüşmeleri için İran'ın da ABD da masaya oturmaya istekli olduğunu duyurdu.
İran, tüm gemilerin ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verileceğini duyurdu.
İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'da eşzamanlı pek çok noktaya düzenlediği saldırılarda 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Anadolu Ajansı
13:54
Lübnan-İsrail ateşkesi: Saldırı tek taraflı sürsün, Hizbullah silah bıraksın, işgal devam etsin...
Aslı İnanmışık, Yalçın Cuğ, Can Kuyumcuoğlu
Yayın Tarihi: 17.04.2026 , 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 , 22:56
28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılara ateşkes arası verilirken, arabulucu Pakistan, ikinci tur müzakere görüşmeleri için İran'ın da ABD da masaya oturmaya istekli olduğunu söylüyor.
ABD'nin Ortadoğu'ya asker ve mühimmat yığınağı sürüyor. İran, saldırı durumunda çatışmaya hazır olduklarını duyuruyor.
Lübnan'da ise dün akşam Trump'ın ilan ettiği bir "ateşkes"in yürürlüğe girdiği açıklandı. ABD arabuluculuğunda görüşen Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri 10 günlük "geçici ateşkes" için anlaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgali devam ederken Lübnan hükümetinin masaya oturması Lübnanlıların bir bölümünün tepkisini çekmişti. Hizbullah'ın başından beri karşı olduğu bu karar, İsrail muhalefeti tarafından da "Hizbullah'a zaman kazandırma" gerekçesiyle eleştirildi. Ancak "ateşkes" daha başlamadan delinmiş görünüyor.
Netanyahu işgal ettikleri Lübnan topraklarından çıkmayacaklarını vurguluyor. Ne Gazze'de ne de Lübnan'da şimdiye kadar herhangi bir ateşkes tanıyan İsrail ordusu dün akşam iki beldeye hava saldırısı düzenledi bile.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
22:56,
İran’dan Trump’a yanıt: 'Zenginleştirilmiş uranyum verilmeyecek'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye devretmeyi kabul ettiği yönündeki iddiasını reddetti.
Bakayi, zenginleştirilmiş uranyumun “İran toprağı kadar kutsal” olduğunu belirterek, hiçbir koşulda başka bir ülkeye gönderilmeyeceğini ifade etti.
21:37,
İran’dan Trump’a: 'Düşmanın asılsız açıklamaları'
İran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Seyyid Muhammed Mehdi Tabatabey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarını “asılsız” olarak nitelendirdi.
Tabatabey, boğazın kısmi ve koşullu olarak açılmasının tamamen İran’ın inisiyatifi olduğunu vurgulayarak, bunun karşı tarafın taahhütlerini test etmeye yönelik bir adım olduğunu söyledi.
Açıklamada, verilen sözlerin tutulmaması halinde “ağır sonuçlarla karşılaşılacağı” uyarısı yapılırken, Trump’ın açıklamalarının İran halkının elde ettiği kazanımları gölgeleme amacı taşıdığı ifade edildi.
20:39,
Trump: İran’la anlaşmada pürüz kalmadı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerde anlaşmanın önünde herhangi bir engel kalmadığını öne sürdü.
Las Vegas’ta konuşan Trump, tarafların anlaşmaya “çok yakın” olduğunu belirterek sürecin herkes için olumlu sonuçlanabileceğini iddia etti.
İranlı yetkililer, ABD başkanının açıklamalarını henüz doğrulamadı.
20:13,
ABD: İran ablukasında 10 binden fazla asker görevde
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz ablukasında 10 binden fazla Amerikan askeri personelin görev yaptığını söyledi.
Açıklamada, uçak gemisinden paylaşılan bir görüntüye yer verilerek, ABD deniz ve hava unsurlarının İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemileri denetlediği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açtığını duyurmasına rağmen ablukanın süreceğini ifade etmişti.
19:48,
İran: 'Hürmüz açıldı ama serbest geçiş yok'
İran, Lübnan’daki 10 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’nın “tamamen açık” olduğunu duyurdu, ancak gemilerin yalnızca “koordineli bir rota” üzerinden geçiş yapabileceğini belirtti.
18:39,
Hizbullah bloğundan hükümete tepki: 'İsrail’le görüşmeler tehlikeli'
Hizbullah’ın parlamentodaki bloğu, Lübnan hükümetinin İsrail ile doğrudan görüşmelere başlamasını sert şekilde eleştirdi.
Açıklamada, ateşkese ancak tüm Lübnan topraklarını kapsaması ve İsrail’in tamamen çekilmesinin önünü açması koşuluyla destek verileceği belirtildi.
Hizbullah bloğu, ateşkesin büyük ölçüde İran’ın baskısı ve diplomatik girişimleri sayesinde sağlandığını vurgularken, hükümeti “yerine getiremeyeceği tavizler vermekle” suçladı.
15:59,
İran Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak
İran Dışişleri Bakanı Irakçi'den İsrail-Lübnan arasındaki geçici "ateşkes" sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.
Irakçi sosyal medya hesabından "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir" diye yazdı.
14:04,
Hizbullah'tan 'ateşkes' açıklaması: 'Düşmanın kalleşliğine karşı eller tetikte'
Hizbullah, Lübnan ile İsrail'in ABD arabuluculuğunda vardığı ateşkese ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in daha öncesinde binlerce kez ihlal ettiği ateşkese işaret edildi ve saldırılara karşı hazırlıklı olunacağı bildirdi.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, 2 Mart ile 16 Nisan tarihleri arasında metanet, cesaret ve fedakarlıkla İsrail'e karşı savaşıldığı belirtildi. Düzenlenen operasyonlara dair şu bilgilere yer verildi:
İslami Direniş, Lübnan toprakları içerisindeki İsrail düşman ordusuna bağlı işgal kuvvetlerine karşı koyduğu; işgal altındaki Filistin topraklarındaki askeri mevkilerini, kışlalarını ve üslerini hedef aldığı 2184 farklı askeri operasyon gerçekleştirmiştir. Ayrıca Direniş operasyonları; düşmanın sivillere yönelik suçlarına, konutları ve sivil altyapıyı vahşice yıkmasına yanıt olarak, Lübnan-Filistin sınırından başlayıp Tel Aviv şehrinin ötesine, 160 km derinliğe kadar uzanan İsrail yerleşim birimlerini ve şehirlerini kamikaze İHA'lar ve çeşitli füze ateşleriyle hedef almıştır.
İslami Direniş mücahitleri, günlük ortalama 49 operasyon gerçekleştirmiştir. İsrail'in öldürme makinesi, tüm istihbari kuşatmasına ve ateşli vahşetine rağmen onları; vatanlarını ve halklarını koruma ve savunma yolundaki ulusal, insani ve dini görevlerini yerine getirmekten ve sürdürmekten alıkoyamamıştır.
Hizbullah ilan edilen geçici ateşkese karşın tetikte olunacağını "Bu mücahitlerin elleri, düşmanın kalleşliğini ve ahdini bozma ihtimalini gözeterek tetikte kalmaya devam edecektir" ifadesiyle bildirdi.
13:54,
Lübnan-İsrail ateşkesi: Saldırı tek taraflı sürsün, Hizbullah silah bıraksın, işgal devam etsin...
ABD arabuluculuğunda Washington’da varılan 10 günlük geçici ateşkes, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyini bombalamaya devam etmesiyle şimdiden ihlal edildi.
Kağıt üzerinde "iyi niyet" olarak sunulan anlaşma, İsrail'e istediği an saldırı düzenleme yetkisi tanıyor.
12:56,
İran'a saldırıların Körfez'e enerji faturası: 40 milyar dolar ve ekipman krizi
JPMorgan, geçen hafta İran’a saldırıların verdiği hasarı kalem kalem listeledi. Banka, Körfez'deki 60'tan fazla enerji altyapı varlığının dron ve füze saldırılarından etkilendiğini, bunların yaklaşık 50'sinin farklı derecelerde hasar aldığını tespit etti.
ZeroHedge'nin haberleştirdiği rapora göre, saldırılar sonucu Ortadoğu'daki enerji bağlantılı altyapının onarım ve restorasyon maliyetleri 58 milyar dolara ulaşabilir.
En çok hasarı alan İran'da onarım maliyetlerinin 19 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtilirken, İran'dan sonra ikinci zarar gören ülkeninse Katar olduğu, teknik olarak en karmaşık yıkımı ülkenin aldığı söyleniyor. Detaylar soL'un haberinde.
11:53,
İran Meclis Başkanı: Lübnan'daki ateşkese ihtiyatla yaklaşacağız
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin Hizbullah'ın "kararlılığı" ve "direniş ekseninin" birliğinin sonucu olduğunu söyledi.
Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ateşkes ancak Hizbullah’ın direnişi ve direniş ekseninin birliği sayesinde mümkün olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.
Pakistan hükümeti ve ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'e teşekkür eden Kalibaf, "Bu ateşkese ihtiyatla yaklaşacağız ve zaferin tam olarak teyit edilmesine kadar birlik içinde kalmayı sürdüreceğiz. Biz sözümüze sadığız" ifadelerini kullandı.
08:08,
Netanyahu Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini duyurdu
Netanyahu, Trump'ın duyurduğu geçici ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini söyledi.
Netanyahu, yayımladığı video mesajında, İsrail ordusunun işgalini sürdüreceği bölgenin yalnızca 2 Mart öncesinde konuşlu olduğu 5 nokta olmadığını da ifade etti. Netanyahu, bunun aynı zamanda “Denizden başlayıp Dov Dağı ve Hermon Dağı yamaçlarına, Suriye sınırına kadar uzanan yaklaşık 10 kilometre genişliğinde” bir bölge olduğunu belirtti.
Lübnan ile görüşmelerde iki temel taleplerinin olduğunu savunan Netanyahu, bunların Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir barış anlaşması olduğunu iddia etti.
07:58,
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki beldeyi bombaladı
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam ve Dibbin beldelerine 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Ateşkesin başlamasından sonra Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan haberde, İsrail'in bombardımanının devam ettiği ifade edildi. Haberde, "Raşeya beldesi ve Cebel eş-Şeyh Dağı'nın (Hermon) batı yamaçlarında (güneydoğu) yoğun insansız hava aracı faaliyeti var" denildi.
Bombardımanın sonuçlarına ilişkin henüz maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı. İsrail tarafından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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