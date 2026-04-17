ABD-İsrail saldırılarında 49. gün: Lübnan'da İsrail işgali altında ateşkes

28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılara ateşkes arası verilirken, arabulucu Pakistan, ikinci tur müzakere görüşmeleri için İran'ın da ABD da masaya oturmaya istekli olduğunu söylüyor.

ABD'nin Ortadoğu'ya asker ve mühimmat yığınağı sürüyor. İran, saldırı durumunda çatışmaya hazır olduklarını duyuruyor.

Lübnan'da ise dün akşam Trump'ın ilan ettiği bir "ateşkes"in yürürlüğe girdiği açıklandı. ABD arabuluculuğunda görüşen Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri 10 günlük "geçici ateşkes" için anlaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgali devam ederken Lübnan hükümetinin masaya oturması Lübnanlıların bir bölümünün tepkisini çekmişti. Hizbullah'ın başından beri karşı olduğu bu karar, İsrail muhalefeti tarafından da "Hizbullah'a zaman kazandırma" gerekçesiyle eleştirildi. Ancak "ateşkes" daha başlamadan delinmiş görünüyor.

Netanyahu işgal ettikleri Lübnan topraklarından çıkmayacaklarını vurguluyor. Ne Gazze'de ne de Lübnan'da şimdiye kadar herhangi bir ateşkes tanıyan İsrail ordusu dün akşam iki beldeye hava saldırısı düzenledi bile.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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