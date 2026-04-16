ABD-İsrail saldırılarında 48. gün: İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken ateşkes kararı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından hedeflerine ulaşamayan ve direnişle karşılaşan ABD 8 Nisan'da ateşkes önermişti. Washington ve Tahran yönetimleri tarafından Pakistan aracılığıyla İslamabad'da yürütülen müzakerelerde de anlaşmaya varılamadı.

Ardından Trump'ın Hürmüz Boğazı'na fiili abluka uygulama girişimi, denizcilik sitelerine göre uygulanabilmiş görünmüyor. ABD basınına göre, Trump yönetimi İran'la ikinci tur müzakerelere oturmaya hazırlanıyor. Ateşkesin uzatılabileceği iddiaları da gündeme geldi ancak İran bu öneriye sıcak bakmıyor.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine saldırıları, Hizbullah'ın ise direnişi sürüyor. Çatışmaların devam ettiği Bint Cubeyl'de, İsrail ordusunun yaptığı duyuruya göre biri ağır 5 asker yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde stratejik öneme sahip Bint Cubeyl'de 13 Nisan'dan bu yana kontrol sağlamaya çalışsa da henüz direnişi aşabilmiş değil.

İsrail'in saldırıları ve işgali sürerken, ABD aracılığında Washington'da görüşen Tel Aviv ve Beyrut yönetimleri anlşamaya vardı. Trump, İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Türkiye saatiyle 00.00'da başlaycak 10 günlük geçici ateşkes anlaşmasına saatler kala İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda en az dokuz Lübnanlı yaşamını yitirdi.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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