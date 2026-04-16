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ABD-İsrail saldırılarında 48. gün: İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken ateşkes kararı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgali sürerken, ABD arabuluculuğunda görüşen Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri geçici ateşkes için anlaştı.
İsrail ordusunun kuşatma altına aldığı, çatışmaların devam ettiği Bint Cubeyl'de biri ağır 5 İsrail askeri yaralandı.
Lübnan ve İsrail hükümetleri, Washington'daki görüşmede 10 günlük geçici ateşkes için anlaşmaya vardı.
ABD basınına göre, Trump yönetimi İran'la ikinci tur müzakerelere oturmaya hazırlanıyor.
00:26
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran saldırılarını kısıtlayan 'savaş yetkileri' tasarısını bir oy farkla reddetti
11:10
İkinci tur müzakereleri masada mı: İran Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile Tahran’da görüştü
Yayın Tarihi: 16.04.2026 , 08:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 , 07:44
ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından hedeflerine ulaşamayan ve direnişle karşılaşan ABD 8 Nisan'da ateşkes önermişti. Washington ve Tahran yönetimleri tarafından Pakistan aracılığıyla İslamabad'da yürütülen müzakerelerde de anlaşmaya varılamadı.
Ardından Trump'ın Hürmüz Boğazı'na fiili abluka uygulama girişimi, denizcilik sitelerine göre uygulanabilmiş görünmüyor. ABD basınına göre, Trump yönetimi İran'la ikinci tur müzakerelere oturmaya hazırlanıyor. Ateşkesin uzatılabileceği iddiaları da gündeme geldi ancak İran bu öneriye sıcak bakmıyor.
Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine saldırıları, Hizbullah'ın ise direnişi sürüyor. Çatışmaların devam ettiği Bint Cubeyl'de, İsrail ordusunun yaptığı duyuruya göre biri ağır 5 asker yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde stratejik öneme sahip Bint Cubeyl'de 13 Nisan'dan bu yana kontrol sağlamaya çalışsa da henüz direnişi aşabilmiş değil.
İsrail'in saldırıları ve işgali sürerken, ABD aracılığında Washington'da görüşen Tel Aviv ve Beyrut yönetimleri anlşamaya vardı. Trump, İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Türkiye saatiyle 00.00'da başlaycak 10 günlük geçici ateşkes anlaşmasına saatler kala İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda en az dokuz Lübnanlı yaşamını yitirdi.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
00:26,
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran saldırılarını kısıtlayan 'savaş yetkileri' tasarısını bir oy farkla reddetti
23:12,
Trump: İran'la anlaşmaya çok yakınız, nükleer kalıntıları bize iade etmeyi kabul ettiler
22:31,
İsrail saldırmaya devam ediyor: En az dokuz ölü
22:09,
Trump duyurdu: Lübnan ve İsrail arasındaki 10 günlük ateşkes saatler sonra başlayacak
20:38,
CENTCOM Komutanı Cooper: İsrail'den daha iyi bir takım arkadaşı olamazdı
19:44,
ABD Genelkurmay Başkanı: Büyük çaplı operasyonlara başlamak üzere beklemedeyiz
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ülkesinin her saniye "büyük çaplı harp operasyonlarına yeniden başlamak üzere hazır ve beklemede" olduğunu iddia etti.
Caine şu ifadeleri kullandı:
Bu abluka, menşeine bakılmaksızın İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemiler için geçerlidir. ABD'nin bu hamlesi, Hürmüz Boğazı'nın ablukası değil, İran'ın limanları ve kıyı şeridinin ablukasıdır.
Bu uygulamanın İran'ın karasularında ve uluslararası sularda gerçekleşeceğini söyleyen Caine, "Bu ablukaya uymazsanız güç kullanacağız" tehdidinde bulundu.
Caine, "ABD'nin Pasifik etki alanı gibi diğer sorumluluk sahalarında" İran petrolü taşıyan gölge filosu dahil, İran bandıralı tüm gemileri veya İran'a maddi destek sağlamaya çalışan her türlü gemiyi takip edeceklerini söyledi.
Ayrıca Caine, bu sabah itibarıyla CENTCOM'un herhangi bir gemiye müdahalede bulunmadığını belirtti.
18:01,
Hegseth: İran kötü bir seçim yaparsa altyapısına ve elektriğine bombalar yağacak
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlediği basın toplantısında konuştu.
İran’ın askeri yetkililerine seslenen Hegseth, "Sizi izliyoruz. Askeri kabiliyetlerimiz sizinle aynı değil. Bu, adil bir mücadele değil" dedi. İran'ın mevcut askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını öne süren Hegseth, İran'ın bombalanan tesislerden geriye kalan füze ve fırlatıcıları çıkarmaya çalıştığını ancak bunları yeniden üretme kapasitesine sahip olmadığını iddia etti.
Hegseth, "İran kötü bir seçim yaparsa altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak" diye konuştu.
İran'ın kritik altyapısı, elektrik üretim kapasitesi ve enerji sektörünün hedef alınabileceğine söyleyen Hegseth, "Bunu yapmak zorunda kalmamayı tercih ederdik ancak başkanımızın emriyle ve bir düğmeye basarak harekete geçmeye hazırız. Başkanın bu sabah ayrıntılarını açıklayacağı bu abluka, bu işin halledilebileceği en nazik yoldur" diye konuştu.
İran'ın "akıllıca bir seçim" yapması gerektiğini öne süren Hegseth, İran'ın "halkının ve dünyanın iyiliği için ulaşabileceği bir anlaşmayı seçmesini dilediğini", bu sürede de ABD Savunma Bakanlığının hazır ve tetikte olduğunu iddia etti.
Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek ABD Donanmasının bölgedeki deniz trafiğini kontrol ettiğini savundu.
Hegseth, İran lideri Mücteba Hamaney hakkında "Şu anda ondan pek bir haber yok. Anlaşılır bir şekilde çok fazla korku var, hayatta olduğuna, yaralı ve yüzü tanınmaz halde olduğuna inanılıyor" iddialarında bulundu.
'Çin bize güvence verdi'
Ayrıca, Hegseth, Çin'in İran'a silah sevkiyatı hazırlayıp hazırlamadığını sorusuna yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında doğrudan ve güçlü bir iletişim bulunduğunu söyleyen Hegseth, söz konusu sevkiyat meselesinin görüşüldüğünü ve gelecek ay Trump ile Şi'nin bir araya geleceğini ifade etti.
Hegseth, "Çin bize bunun kesinlikle gerçekleşmeyeceğine dair güvence verdi." dedi.
15:31,
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
Haydut İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne bir kez daha hava saldırısı düzenledi.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Sur bölgesini Sayda kentine bağlayan ayakta kalan tek geçiş noktası Kasımiye Köprüsü’nü hedef alan art arda 2 hava saldırısı düzenledi. Haberde köprünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Daha önce de bir insansız hava aracı (İHA) aynı köprünün yakınında bir saldırı gerçekleştirmişti. İsrail, Lübnan'ın güneyinde altyapıya, köprülere, hastanelere, ambulanslara ve hatta jeneratörlere de saldırıyor.
15:18,
İranlı komutan: İHA üretimi 12 günlük savaştan sonra 10 katına çıktı
İran devlet televizyonuna konuşan İran Ordusu İcra Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza Şeyh, ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“İnsansız hava aracı (İHA) üretimi (İsrail'le) on iki günlük savaştan sonra on katına çıktı” diyen Şeyh, ABD ve İsrail'in bir kez daha İran’a saldırması durumunda önceden belirlenen stratejiler doğrultusunda karşılık verileceğini ifade etti.
15:11,
Pakistan: ABD ve İran ikinci tur için istekli ancak yer ve tarih bilgisi yok
Pakistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, El Cezire televizyonuna konuştu. Yetkili, "ABD ve İran ikinci tur müzakereler için istekli ancak (müzakereler) ikinci tur için henüz yer veya tarih bilgisi bulunmuyor" ifadesini kullandı.
Lübnan'ın halen yürürlükte olan ateşkesin bir parçası olduğunu kaydeden yetkili, "Lübnan'daki barış, barış görüşmeleri için şarttır" dedi.
15:05,
İran ve Lübnan meclis başkanları: Ateşkes Lübnan’ı da kapsamalı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile İran arasında yapılan ateşkesin, İsrail saldırıları altındaki Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kalibaf ve Berri, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
11:10,
İkinci tur müzakereleri masada mı: İran Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile Tahran’da görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere İran’a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Tahran’da bir araya geldi.
Irakçi'nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulunurken, görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.
Öte yandan İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, Munir başkanlığında heyet ile görüşmesinden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verileceği duyurmuştu.
10:37,
İsrail'in Lübnan saldırıları: Washington’da görüşme, güneyde bombardıman
Lübnan ile İsrail resmen hâlâ savaş halinde. Buna rağmen Washington’da yıllar sonra ilk kez doğrudan temas kuruldu, taraflar aynı kareye girdi. Ancak masadaki “görüşme” sürerken İsrail’in güney Lübnan’a dönük bombardımanı, yıkımı ve tahliye tehditleri de devam etti.
Güney Lübnan’da derinleşen yıkım ve "barış görüşmesi" adı altında Lübnan üzerinde kurulan askeri, siyasi baskının detayları haberimizde.
08:07,
Netanyahu'dan İran'la anlaşma için 'zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz' şartı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Amerikalı müttefiklerimiz bizi İran ile temaslar konusunda sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz aynı doğrultuda" dedi. Netanyahu, söz konusu hedeflerin "İran'dan yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması, İran içindeki uranyum zenginleştirme kapasitesinin sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması" olduğunu öne sürdü. Daha önce saldırıları sona erdirmek için ön şart olarak öne sürdüğü İran'ın balistik füze programının sona erdirilmesine değinmemesi dikkat çekti.
Netanyahu, Lübnan'la müzakerelerde "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir bir barışı hedeflediklerini" ileri sürerek gündemdeki olası ateşkese ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ettiğini belirtti, Hizbullah'ın güneydeki kalesi olarak nitelediği "Bint Cubeyl beldesine odaklandıklarını" söyledi. Lübnan'ın güneyindeki işgali Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı’na doğru genişletme kararı aldıklarını belirtti.
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