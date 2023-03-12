ABD: İran'la tutuklu takası anlaşmasına varmadık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın "ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarına" ilişkin açıklamalarını yalanladı.

Associated Press'e konuşan Price, Abdullahiyan'ın "Geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardık ve Amerikan tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede bir tutuklu mübadelesine tanık olacağımızı düşünüyorum" açıklaması hakkında konuştu.

Price, söz konusu ifadelerle ilgili "Acımasız bir yalan daha. Bu tarz yalanlar, ailelerin acısını artırıyor. İran'da haksız yere tutuklu olan 3 Amerikalının serbest bırakılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kişiler sevdiklerine kavuşana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Geçen yılın mart ayından itibaren ABD ile dolaylı görüşmeler yoluyla bir belge imzalandı ve onaylandı. Şimdi bunun uygulanmasının zemini hazırlandı. Bizim açımızdan her şey hazır, Amerikan tarafı teknik koordinasyonlarını tamamlama aşamasında" demişti.

ABD'de bazı İran vatandaşları, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 3 ABD vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İki ülke arasında daha önce tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bilim insanı, Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, "insani nedenlerle" serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.

Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi, casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor. (AA)