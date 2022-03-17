ABD: İran 3 bin füzeyi atışa hazır tutuyor

ABD Merkez Komutanlığı komutanı Kenneth McKenzie, İran'ın, bir kısmı İsrail şehirlerini de vurabilecek atışa hazır yaklaşık 3 bin balistik füze cephaneliğinin olduğunu söyledi. McKenzie, Pentagon'un Tahran'ın füze programını ABD müttefikleri ve ortakları için "acil bir tehdit" olarak gördüğünü ekledi.

ABD Senatosu'nun Silahlı Servisler Komitesi'nde verdiği ifadesinde McKenzie, "Askeri düzeyde endişem, her şeyden önce nükleer silahların olmamasıdır, ancak balistik füze kuvvetlerinin, İHA programlarının, seyir füzesi programının büyümesi ve verimliliği konusunda da çok endişeliyim" dedi.

ABD'li askeri yetkili "Bazıları Tel Aviv'e ulaşabilen çeşitli tiplerde 3 binden fazla füzeleri var. Bunların hiçbiri henüz Avrupa'ya ulaşamıyor” dedi.

McKenzie, bu silahların sadece beş ila yedi yıl öncesine kıyasla "önemli ölçüde daha fazla menzile ve önemli ölçüde artırılmış isabete sahip olduğunu" ekledi.

McKenzie, İran'ın insansız hava araçları alanındaki ilerlemesinin de "ürkütücü olduğunu" belirterek, ülkenin ilkel, "ticari kullanıma hazır" İHA'lardan menzil, doğruluk, hız ve elektronik savaşa direnme yetenekleri açısından seyir füzelerine benzeyen insansız hava araçlarına doğru ilerlediğini öne sürdü.

McKenzie, "Bugün İran, Amerikan çıkarları veya bölgenin istikrarı için 1979'dakinden daha az bir tehdit değil. Aksine, İran'ın oluşturduğu tehdit her zamankinden daha ciddi" dedi.

ABD'li askeri yetkili ayrıca İran'ı "vekiller ve müşteriler" kullanarak "Yemen'den Arap Yarımadası'na, Irak, Suriye ve Lübnan'a ve İsrail'in sınırlarına kadar uzanan" bir yay boyunca "çatışmayı körüklemekle" itham etti.

Komutan, "Bölgedeki herkes İran tehdidi tarafından ele geçirildi ve kendilerini bu tehdide karşı koruyabilmek istiyorlar" iddiasında bulundu.

McKenzie'nin ifadesi, İran'ın Irak'ın Erbil kentinde Pazar günü bir Mossad üssünü füzelerle vurmasını takiben geldi. Saldırıda 12 Fatih füzesinin yer aldığı ve üç İsrailli ajanın öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrailli yetkililer saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD'li yetkililer, saldırıda iki sivilin yaralandığını ve "aksi halde basında çıkan spekülasyonların tamamen yanlış olduğunu" öne sürdü. Füzelerin bir kısmı Irak'ın kuzeyindeki ABD konsolosluğu yakınlarına indi.

Devrim Muhafızları, bu ayın başlarında Suriye'deki bir hava saldırısında iki İran Devrim Muhafızı üyesini öldürmenin "bedelini İsrail'e ödetileceği" uyarısının ardından Erbil saldırısını başlattı.